Meteorologia prevê mais chuva para Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (18)

Mato Grosso do Sul continua sob aviso de temporal nesta quarta-feira (18). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas, que a depender da região, pode variar entre 30 a 100 milímetros, ventos com intensidade entre 60 a 100 quilômetros, e queda de granizo.





As áreas de instabilidades e o aumento do volume de chuva sobre o Estado nesta quarta são reforçados pelo avanço de um novo cavado pelo oeste. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) afirma que os ventos devem mudar gradativamente para nordeste na quinta-feira (19) diminuindo as instabilidades.





Mesmo de forma oceânica, o avanço de uma frente fria vai provocar ligeiro declínio das temperaturas máximas no Estado, especialmente no setor centro-sul.





Nesta quarta-feira o céu permanece nublado com períodos de encoberto, e há possibilidade de chuva em todas as regiões.





O Cemtec pede atenção a possíveis condições adversas que podem ocorrer como chuvas intensas, ventos fortes e raios, especialmente na parte centro-sul.





Umidade relativa do ar com variação estimada entre 55% a 100% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com rajadas localizadas em todas as regiões.





As temperaturas neste dia podem variar entre 18°C a 33°C e na capital variação está estimada em 21 °C a 25 °C.

A partir de sexta-feira (20) uma massa de ar seco deve atuar no Estado. Pelo menos até dia 28 não chove e as condições serão de tempo firme, temperaturas em elevação, e queda na umidade relativa do ar. As chuvas são esperadas novamente a partir do dia 29.





Por: Mireli Obando