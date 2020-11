Massagista convenceu amiga a transportar malas com corpo de chargista dizendo que eram roupas

Em depoimento, Clarice demonstrou estar arrependida; motorista não sabia do crime, aponta investigação

A massagista Clarice Silvestre de Azevedo pediu ajuda de uma amiga, motorista de aplicativo, para transportar o corpo do chargista Marco Antônio Rosa Borges, em Campo Grande.





Após matar o homem a facadas e esquartejar com a ajuda do filho, de 21 anos, ela chamou a amiga e disse que precisava doar roupas, que estavam na mala e que outros motoristas não aceitariam tanta bagagem e cachorro no veículo.





Ela combinou um valor de R$ 70 para fazer o transporte do Bairro Monte Castelo ao Jardim Tarumã. As informações foram passadas pelo delegado Carlos Delano da DEH (Delegacia Especializada de Homicídios), responsável pelas investigações.





Segundo o delegado, a amiga não teria conhecido do crime, porém tudo está sendo investigado. O celular dela foi vistoriado e o carro deverá passar por perícia para verificar possíveis vestígios de sangue





Além disso, depois de matar Marco, Clarice teria comprado um ‘kit desova’, com sacos plásticos pretos, água sanitária, luvas e tesoura.





A massagista vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, ocultação de cadáver e vilipêndio.





Ainda conforme o delegado, Clarice teria mostrado arrependimento.





Assista mais detalhes sobre o caso:













Fonte: TOPMÍDIANEWS

Por: Nathalia Pelzl e Willian Leite





***