Live Solidária da Defensoria Pública de MS arrecada fundos para doar brinquedos as crianças em situação de vulnerabilidade

A Defensoria Pública de MS, por meio da Escola Superior da Defensoria (ESDP-MS) e em parceria com a ADEP-MS (Associação das Defensoras e Defensores Públicos de MS) realizará uma live solidária com a participação especial do Padre Júlio Lancellotti, no dia 14 de dezembro.





Com o tema “Solidariedade: valor humano; atitude que transforma”, a campanha tem como proposta arrecadar recursos para a compra de brinquedos que serão distribuídos a entidades que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social de diversos municípios no estado.





O defensor público-geral, Fábio Rogério Rombi da Silva, destaca que essa é a segunda iniciativa organizada entre as instituições durante a pandemia do novo coronavírus.





“Em abril, somamos esforços na arrecadação de fundos que resultaram na compra e distribuição de 780 cestas básicas e 140 kits de higiene a diversas comunidades de Campo Grande, em um período em que a imposição do isolamento social já impactava na vida muitas famílias, com a redução do orçamento financeiro. Para encerrar um ano tão desafiador e ainda difícil para a maioria da população, em especial as que são atendidas pela Defensoria Pública de MS, nos unimos novamente com um olhar voltado às crianças, para que através do brinquedo elas possam ter um Natal mais humano e acolhedor”, explica o defensor-geral.





Para a defensora pública Linda Maria, presidente da ADEP-MS, esse evento é uma oportunidade para renovar a esperança no outro e ter a certeza que a solidariedade é a maior fonte de apoio e renovação. “Poder contribuir com esta ação representa o amor ao próximo. Nesse momento precisamos nos unir, pois muitos não têm condições de dar um presente para os filhos e alguns as vezes até tiram o dinheiro do alimento para ver o sorriso feliz no rosto dos pequenos”.





Convidado - Com um tema bastante reflexivo, o Padre Júlio Lancellotti trará todo o seu conhecimento e experiência de vida para a Live Solidária da Defensoria Pública de MS. O presbítero católico é pedagogo e pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo.





Júlio Lancellotti realizou trabalhos com adolescentes em conflito com a lei, pessoas em situação de cárcere em liberdade assistida, pacientes com HIV/Aids e populações de baixa renda e em situação de rua. Ele acredita que “é preciso olhar para a vida de forma humana e que todos os cidadãos precisam ter seus direitos respeitados independente da condição social”.





Live - A Live Solidária será no dia 14 de dezembro, a partir das 14h (horário de MS) e transmitida pelo canal da Escola Superior no YouTube. Interessados em receber certificado de participação no evento precisam fazer a inscrição no site www.defensoria.ms.def.br . Ao acessar, clique na aba PARA O CIDADÃO e escolha a opção INSCRIÇÃO ONLINE ESDP.





Doações - As doações podem ser feitas desde já e não há valor mínimo ou máximo estipulado. O cidadão pode doar a quantia que quiser e puder para a compra dos brinquedos. No dia da Live haverá o QR Code e também os dados bancários na tela para aqueles que quiserem contribuir no dia.





Dados bancários para doação: BANCO SICREDI (748); Agência: 0913; Conta Corrente: 39021-1; Favorecido: Associação das Defensoras e Defensores Públicos de MS; CNPJ: 24.605.552/0001-91.





