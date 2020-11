HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (8)

E chegou o domingão, o dia de descanso! Aproveite o dia para recarregar as suas energias e liberar a mente das preocupações.





A Lua segue o baile no signo de Leão e convida a usar o seu tempo em atividades de lazer com as pessoas que gosta. Um passeio ao ar livre (se isso for possível e com os devidos cuidados) pode ajudar a afastar de sua mente as preocupações do dia a dia, estimular a sua habilidade mental e, de quebra, ainda elaborar novas abordagens para implantementar seus projetos pessoais.





Além disso, os astros avisam que é chegado o momento de enfrentar definitivamente qualquer problema que atrapalhe o seu sucesso. Pare de fingir demência, minha filha!