HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (7)

Preguicinha, né, meus consagrados! Pois é, o sabadão deve começar com esse clima e com uma vontade enooorme de adiar os seus compromissos para usar parte de sua manhã com os seus cuidados pessoais. Errado não tá, né? Se não for te prejudicar demais, mete o pé e vai na fé!





A Lua que transita hoje no signo de Leão e inspira aconchego e intimidade. Por isso você estará desejando passar um dia dedicado aos afazeres domésticos e com ocupações com seus familiares e entes queridos.





Porém, ao longo do dia, e na medida em que a Lua forma uma tensão com Júpiter e Plutão em Capricórnio, podem voltar à sua cabeça algumas das preocupações profissionais que estão sendo tão prementes que não te abandonam nem mesmo no final de semana.