HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Clima de aventura, liberdade, dúvidas e novidades marcarão este domingo. Hora de movimentar a vida com iniciativas, decisões e alto poder de conquista com Marte em seu signo. Amplie as comunicações, circule pelas redes, converse com amigos e descubra informações importantes. Notícias de longe esquentarão o coração e ligarão suas “antenas”.





Touro - 21/04 a 20/05





Amizades influentes abrirão portas. Compartilhe conhecimentos e ganhe prestígio nas redes. Você encontrará novos caminhos para ganhar dinheiro e movimentar relações. Aproveite oportunidades e adiante ou planeje as compras de fim de ano, o que também incluirá viagem de férias ou inscrição num curso. Amor com novos planos e formalizações. Mudanças à frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aumente a sintonia com sua força interior, relaxe e dê atenção aos sonhos. Domingo gostoso para curtir momentos de paz e alimentar a alma com música, arte e sentimentos positivos. Valorize seus talentos e qualidades. Hora de se fazer entender nos relacionamentos, realizar boas escolhas e estabilizar a vida íntima. Mudança de ambiente abrirá portas no amor, se estiver só.





Câncer - 21/06 a 21/07





Fortaleça amizades, expresse seu carinho e firme relações. Conversas num tom profundo trarão mais confiança no amor. Vá direto ao ponto e estabilize um relacionamento especial. A fase favorecerá o casamento. Se estiver só, alguém chegará para ficar em breve. O importante será manter os pés no chão, controlar a ansiedade e fazer boa escolha. Planeje o futuro.





Leão - 22/07 a 22/08





Amizades de longe inspirarão projetos e decisões de viagem. Expresse carinho e gratidão aos amigos. Clima animado nas relações e novidades dos filhos manterão o astral em alta. Aproveite o domingo para romper padrões do passado e reinventar a vida. Conte com visão de futuro, prestígio, entendimento com a família e expansão do trabalho. Conquistas pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas divertidas colorirão este domingo. Brinque com os filhos, ou provoque o par com palavras instigantes, e avalie com carinho uma proposta que chegará de longe. Alto astral e otimismo atrairão a boa sorte. Fique de bem com a vida e dê chances ao amor. Se estiver só, alguém especial despertará curiosidade e desejos de aventura. Novas experiências à vista!





Libra - 23/09 a 22/10





Resolva assuntos pendentes com apoio familiar e estratégias inteligentes. O domingo trará sentimentos profundos e libertação de velhas angústias. Bom momento para fortalecer as bases afetivas e materiais. Conversas com irmãos trarão soluções práticas e animação com novos projetos. Viagem, estudos e novas relações movimentarão a vida. Amplie horizontes!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas carinhosas e sérias revelarão intenções e darão segurança no amor. Talvez você se surpreenda com os próprios sentimentos hoje. Bom para se entender com o par e apostar para valer nos planos da relação. Se estiver só, novas relações chegarão naturalmente, atraídas por seu magnetismo e seus encantos, com Vênus em seu signo. Planeje a agenda e o orçamento.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O dia será de trabalho. Dê forma a um novo empreendimento ou elabore uma proposta. Bom momento para encontrar soluções financeiras e equilibrar as contas. O prazer estará nas pequenas coisas da rotina e nas sutilezas. Curta cada detalhe em tudo que fizer. Foco e concentração garantirão excelentes resultados. Amor com novos sonhos e expectativas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva um assunto de cada vez e imprima energias positivas em tudo que fizer hoje. Trabalho e saúde serão prioridades. Aumente a concentração e cumpra o planejamento. O domingo será produtivo e esperançoso, com boas notícias da família e espaço para cuidar dos interesses pessoais. Você alcançará suas metas mais facilmente mantendo a serenidade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Esqueça as preocupações e curta momentos deliciosos e divertidos com o par. O domingo anuncia paixão, prazer, clima leve e novidades. Se estiver só, tudo aberto para se envolver numa relação virtual estimulante. Encontrar ou não, eis a questão! Cuidados de saúde cobrarão cautela e domínio da ansiedade. Plante para o futuro. Se regar todo dia, nascerão lindas flores.





Peixes - 20/02 a 20/03





Nada melhor do que ficar em casa, curtir a família, ou o sossego do lar neste domingo. Bom para se cuidar com carinho, acolher os sentimentos e jogar a autoestima para cima. A próxima semana será movimentada na carreira. Armazene forças hoje e sonhe alto. Aproveite também para mexer em alguns detalhes de um roteiro de viagem, ou da decoração dos seus espaços.





Por: ROSA DI MAULO





