HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (14)

Áries - 21/03 a 20/04





Desejos e ambições ficarão mais claros, a partir de hoje. Aproveite o sábado para curtir as delícias da intimidade, planejar mudanças e visualizar o que quer para o futuro. Uma relação em crise poderá estar perto do fim, se não houver entendimento nas conversas de hoje. Você fará conquistas pessoais relevantes nos próximos dias. Poder, coragem e ousadia, em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





As conversas de hoje trarão otimismo e animação. Se a ideia for viajar com o par ou formalizar uma parceria, você dará um passo decisivo, hoje. Envolvimento com as eleições e acontecimentos coletivos cobrará posicionamento. Dê importância ao seu voto. Valores éticos e de justiça social contarão pontos. Amigos estarão por perto, neste sábado. Casamento em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sol e Plutão anunciam mudanças nos hábitos e na rotina. Considere uma proposta profissional ou concretize um projeto autoral. Novo caminho de trabalho trará maior proximidade com sua missão no mundo. Atividades de grupo e novas amizades ganharão força, com Marte já em movimento direto que também anuncia maior engajamento nas questões de interesse coletivo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde relações, planeje uma viagem e aumente as chances para o amor. Sol e Lua em harmonia com seu signo fortalecerão a autoconfiança e destacarão os assuntos do coração. Bom para se associar, conquistar novos espaços, iniciar relações num novo padrão e abrir caminhos para o futuro. A partir de hoje, Marte em movimento direto impulsionará a carreira.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas com a família definirão mudanças e rumos. Aproveite este sábado para resolver assuntos do passado e pendências na casa. Bom momento também para decidir uma viagem e reformular o cotidiano. Conexões com estrangeiros abrirão frentes de trabalho e movimentarão a vida numa nova direção. Amigos darão dicas preciosas. Renove padrões e ganhe conforto.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aberta a temporada de mudanças, com Marte em movimento direto, a partir de hoje. Espere por notícias motivadoras de longe e informações surpreendentes. Talvez você mude planos ou a maneira de pensar. Conversas num tom mais profundo intensificarão uma paixão. O sábado favorecerá o amor e a carreira. Se estiver só, cheiro de romance no ar! Dê chances ao acaso.





Libra - 23/09 a 22/10





Momento de somar forças com a família, decidir assuntos financeiros com clareza e cuidar do patrimônio. Planejamento de viagem, negócios ou atividade em outra localidade cobrarão decisões e atitude nos relacionamentos. A partir de hoje, Marte em movimento direto movimentará relações e abrirá portas. Busque maior estabilidade econômica e afetiva.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Surpresas gostosas e expectativas criarão um clima excitante no amor. Espere por novidades, revelações e fortes emoções, hoje. Marte em movimento direto incentivará novas atividades e impulsionará o trabalho. Bom também para melhorar a saúde e cuidar do corpo. Mudanças no projeto de vida inaugurarão novo ciclo. Aproveite para se reinventar e realizar os sonhos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cultive a serenidade e aumente a sintonia com a força interior. Sábado gostoso para relaxar, dormir, sonhar, curtir lindas paisagens e recarregar as baterias. Marte em movimento direto, a partir de hoje, ativará sua criatividade e poder de conquista. Anote ideias. As melhores soluções virão em momentos de descontração. Companheirismo e sensibilidade no amor. Una a família.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Apoie uma amizade, some forças nas atividades de grupo e marque sua posição nas discussões sobre temas de interesse coletivo. A vida social será agitada, neste sábado, com novidades atraentes e também com imprevistos. Conversas de hoje darão no que pensar e incentivarão planos de expansão. Poder pessoal em alta! Conquistas e vitórias pela frente.





Aquário - 21/01 a 19/02





Futuro em foco, hoje. Metas profissionais poderão mudar e redirecionar investimentos. Bom momento para concretizar planos da vida pessoal e da carreira, com apoios influentes e confiança nos parceiros. Visualize onde quer chegar, avalie recursos e fique de olho nas oportunidades de negócio. Amor com mais empolgação e sentimentos generosos. Sucesso!





Peixes - 20/02 a 20/03





Sonhos com uma viagem criarão um clima mágico no amor. Aumente a cumplicidade numa relação especial e siga confiante. Cenário positivo nos negócios. Amizades poderosas apoiarão seus projetos. Bom momento para se integrar num ambiente diferente e fortalecer parcerias. Conexões com pessoas de fora ampliarão perspectivas. Maior engajamento com a coletividade.









Por: ROSA DI MAULO





***