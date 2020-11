HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (1º)

A Lua Cheia começou um rolê toda serelepe no céu no dia de ontem, no signo de Touro, enquanto o Sol segue todo pimpão em Escorpião. Esses astros promovem nos próximos dias uma sensação de mal-estar que pode atingir as camadas mais profundas da psique e despertar os medos que estão guardados como monstros do armário. Tá amarrado!





Pra completar, Plutão está que nem encosto em seu signo. Por isso, o domingo pode ter uma vibe um tanto perturbadora e levar você a remoer os problemas que continuam a atravancar o seu campo profissional. No entanto, graças a outras configurações mais favoráveis e que prometem amenizar essa sensação, você conseguirá encarar racionalmente essas perturbações e elaborar novas abordagens para superar suas dificuldades.





