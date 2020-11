HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Desapegos continuarão na ordem do dia. Hora de apostar em mudanças e reformular filosofias. O dia apontará fragilidades. Não alimente fantasias e emoções negativas. Vença medos com fé e confiança nos planos da relação íntima e parcerias. Você não estará só. Conte também com novos relacionamentos chegando, alinhados com seus ideais e renove os sentimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





Um mergulho nos sentimentos revelará sonhos e desejos ocultos. O dia será preguiçoso e sujeito a distrações. Prefira a privacidade, aprofunde o olhar nas questões íntimas e não tome decisões precipitadas. Em breve, virão soluções efetivas. Por enquanto, cultive a serenidade e conte com o carinho de amizades sensíveis ao seu momento. Mudanças serão positivas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amizades carinhosas aquecerão o coração e animarão o clima. O dia trará novidades de trabalho. Planeje estratégias. Mudanças na rotina abrirão espaço à novas atividades e tornarão o cotidiano mais agradável. Amor com posicionamento claro e sonhos para o futuro. Talvez falte tempo ou disponibilidade para o convívio íntimo com tantos assuntos práticos por resolver.





Câncer - 21/06 a 21/07





Invista no seu futuro e desenvolvimento. O dia anuncia conquistas no trabalho e maior projeção profissional. Saúde e equilíbrio estarão em primeiro lugar. Evite situações estressantes e construa novas relações aos poucos. Tom mais profundo nas conversas, planejamento de uma viagem com antecedência e domínio da ansiedade favorecerão o amor. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e dar maior alcance à divulgação do trabalho. Crie soluções, aumente o poder de influência e conquiste prestígio. Se organizar direitinho, você conseguirá adiantar tarefas e programar novas atividades. Planos de viagem e novidades dos filhos trarão entusiasmo. Elimine pendências da vida familiar. Mudanças pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Descubra segredos, troque confidências e explore os mistérios da vida. O dia trará revelações do passado e investigações dos acontecimentos atuais. Conversas instigantes despertarão curiosidade numa nova relação. Hora de ir mais fundo no amor e vencer inseguranças. Aprenda a conviver com a falta de garantias e ganhe liberdade. Carreira em ascensão. Poder em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Um projeto em outro lugar poderá decolar. Aceite um convite de viagem ou para fazer parte de um grupo internacional. As conexões de hoje apontarão caminhos e direcionarão investimentos. Conversas esclarecedoras com irmãos e apoio da família, motivarão novos planos. Comunicações continuarão abertas. Conte com poder de negociação em compras e negócios.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Acelere o passo no trabalho e garanta bons resultados financeiros. Se não concorda com alguma exigência de um contrato, discuta opções e proponha alteração. Com Mercúrio em seu signo, qualquer dúvida deverá ser esclarecida antes de você partir para a ação. Assuntos de saúde também entrarão em discussão. Amor com novos planos. Novas relações à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Brilho, carisma, alto astral e humor marcarão sua presença e atrairão oportunidades. Bom faro nos negócios, siga a intuição que estará aguçada, hoje. Aproveite para explorar seus potenciais e talentos criativos numa atividade diferente. Conquiste novos espaços e dê uma virada na sorte. Você encontrará soluções originais para apoiar a família e vencer os desafios financeiros.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Desafios da vida familiar ou doméstica cobrarão respostas rápidas. Você poderá resolver várias pendências de uma só vez e aliviar tensões. Se o plano for mudar de casa ou de ambiente, as iniciativas de hoje realizarão um velho sonho. Apoie alguém importante em sua vida. Sentimentos generosos e afeto valerão mais do que recompensas materiais. Carinho no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque mensagens com amigos e marque presença nos grupos. Comunicações e contatos estarão acelerados. Bom para conversar com os filhos, ou o par, esclarecer dúvidas e criar planos atraentes para o futuro. Pensamento positivo e clima divertido nas interações de hoje manterão o astral em alta. Novas amizades inspirarão projetos. Estudos estarão aquecidos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Olhe para o futuro com otimismo e impulsione a carreira. O dia favorecerá decisões financeiras e transações imobiliárias. Investimentos na casa criarão um ambiente gostoso e inspirador. Aproveite oportunidade que viabilizará viagem de férias com a família. Um negócio em outra localidade poderá decolar. Conte com apoios poderosos. Sucesso profissional e financeiro!





Por: ROSA DI MAULO