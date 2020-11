HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Lua e Marte em seu signo anunciam um dia movimentado por decisões sobre o projeto de vida, iniciativas e conquistas pessoais. Bom para realizar os desejos, só tome cuidado para não passar correndo e deixar de perceber oportunidades. Paciência zero, hoje. A prática de esporte, treino ou atividade física contribuirá com o equilíbrio emocional. Novos caminhos pela frente!





Touro - 21/04 a 20/05





Um mergulho nos sentimentos revelará sonhos e desejos ocultos. O dia será preguiçoso e sujeito a distrações. Prefira a privacidade, aprofunde o olhar nas questões íntimas e não tome decisões precipitadas. Em breve, virão soluções efetivas. Por enquanto, cultive a serenidade e conte com o carinho de amizades sensíveis ao seu momento. Mudanças serão positivas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conquiste amizades, tome iniciativas nas relações e apoie pessoas queridas. O dia trará companheirismo no amor e solidariedade com amigos. Surpresas e imprevistos cobrarão respostas rápidas nos relacionamentos. Reorganizações tornarão o cotidiano mais agradável. Implante novos conceitos de bem-estar e facilite tarefas diárias. Posicionamento claro no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Impulsione a carreira! Lua e Marte anunciam conquista profissional e decisões sobre o futuro. Iniciativas trarão sucesso, projeção e popularidade. Bom para fortalecer a posição no trabalho ou iniciar um emprego. Amor em fase de transformações e de prazeres diferentes. Se estiver só, planeje uma viagem e aumente as chances de novo envolvimento. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Decida uma viagem, apoie os filhos e planeje mudanças. Bom momento para resolver assuntos de família e da casa, eliminar pendências do passado e reestruturar a rotina. Resgates do passado abrirão portas para o futuro. Conexões com estrangeiros e iniciativas para acertar a documentação manterão o astral em alta. Marte e Lua fortalecerão sua reputação e prestígio.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sentimentos profundos inspirarão mudanças no lifestyle, na casa ou na vida familiar. O dia trará decisões importantes de vida. Acerte documentos, exponha planos aos irmãos ou relação próxima e firme acordos. Mude conceitos e aposte em maior abertura no amor. Se estiver só, alguém ganhará sua confiança com conversa sensível e reveladora. Paixão à vista!





Libra - 23/09 a 22/10





Ótimo momento para iniciar relações, ampliar comunicações e contatos, conversar com irmãos e ficar por dentro de novidades. Trabalho com bom andamento. Você poderá firmar um contrato financeiro ou aprovar uma proposta. Valerá também contribuir com um projeto solidário de fundo social. Comece nova fase no amor. Esclarecimentos e atitude favorecerão a vida íntima.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aprove um projeto, conquiste clientes ou impulsione o trabalho com iniciativas certeiras. O dia trará ótimos resultados em negociações financeiras. Bom para os negócios e aquisições. Recupere o poder de consumo e equilibre o orçamento. Cuidados de saúde também serão bem-sucedidos. Aproveite para começar um programa de exercícios ou dieta.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Comemore vitórias dos filhos ou do par. Espere por alegrias, novos prazeres e mais animação na vida pessoal. Hora de partir para a ação, investir num projeto autoral e começar novo ciclo. Um velho sonho da vida familiar poderá se realizar e trazer mais tranquilidade. Se estiver em busca de emoções fortes, uma paixão poderá chegar com tudo. Poder de conquista em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O dia trará iniciativas e decisões dos assuntos de família ou moradia. Lembranças e saudade de alguém especial ou de uma época do passado estarão no pacote. Encontre uma foto antiga ou um objeto de valor simbólico que andava perdido pela casa e valorize sua história de vida. Bom para fazer um balanço dos últimos tempos e finalizar um longo ciclo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Troque mensagens com amigos, circule nas redes e fique por dentro das novidades. O dia trará informações animadoras e aprendizado. Bom também para iniciar um curso on-line e ampliar a rede de contatos. Novas amizades chegarão atraídas por seu alto astral e brilhantismo. Boas perspectivas financeiras e projeção na careira. Comunicações profissionais estarão aquecidas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Decisões e iniciativas de hoje abrirão portas de sucesso. Impulsione um empreendimento e invista no seu futuro. O dia trará sucesso na carreira e entendimento com parceiros. Bom para expor ideias e brilhar em apresentações. Evite julgamentos precipitados. O momento cobrará mais confiança nas relações e nos planos futuros. Amigos influentes apoiarão seus projetos.





Por: ROSA DI MAULO