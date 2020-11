HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Novidades nas redes e amizades num grupo diferente darão no que pensar hoje. Investigue informações e não acredite em tudo que ouvir. Manter uma visão realista dos relacionamentos evitará enganos nesta fase que terá como foco construir um futuro com mais segurança. A semana terminará com convites e conquistas pessoais. Dê um passo por vez no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Novas perspectivas para o futuro encerrarão a semana com esperança, prestígio e planos de longo prazo no amor. O dia trará maior poder de influência e popularidade no ambiente profissional. Se planejar direitinho, um antigo desejo poderá se realizar em breve. Impulsione a carreira, inove e faça sucesso. Urano em seu signo anuncia revoluções no projeto de vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Quebre a rotina e dê sabor de aventura à vida, mantendo os devidos cuidados com a saúde. Uma viagem poderá ser decidida de última hora. Valerá fazer um bate-e-volta num lugar bonito, ou caminhar no parque, respirar novos ares e aliviar o estresse. Momento gostoso também para encontrar amigos ao ar livre e descobrir novidades de trabalho. Vá mais fundo no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Estratégia inteligente impulsionará a carreira. Prefira a privacidade hoje e planeje os próximos passos. Hora de vencer desafios pessoais e conquistar seu lugar ao sol. Brilho, criatividade e ideias geniais para novos projetos não faltarão. Valorize seus talentos e abra caminhos para o futuro. Amor com mudanças de padrão e dos conceitos sobre o prazer. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





O carinho de amigos e da família fará diferença no seu dia. Conexões com pessoas queridas de outro lugar aumentarão desejos de viajar e expandir os horizontes. A semana terminará com muitas emoções e gratidão por quem torce por você e sempre esteve ao seu lado. Separe o joio do trigo nas amizades e interações sociais. Siga cuidando da saúde e em segurança.





Virgem - 23/08 a 22/09





Ritmo acelerado no trabalho, muitas comunicações e contatos encerrarão a semana com meio caminho andado num novo desafio e ótimas perspectivas. Assuntos financeiros ainda cobrarão ajustes e esclarecimentos de investimentos. Cuidado para não perder mensagens e e-mails importantes. Radar ligado num curso ou oportunidade comercial. Sintonia e segurança no amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Amor com sentimentos generosos, união e prazeres responsáveis. Crie clima carinhoso e divertido na vida íntima. Se estiver só, escolha criteriosa fará total diferença na construção de maior estabilidade e de base afetiva forte para o futuro. Controle a ansiedade e evite frustração. Será melhor caminhar devagar num novo envolvimento. Cuide da família e do seu patrimônio.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Autoestima positiva e uma gostosa sensação de liberdade colorirão o dia. Faça o que gosta, no seu ritmo, e curta o conforto do lar. Discussões em família poderão causar ruídos, embora tudo esteja administrável. Não se aborreça com picuinhas de irmãos ou parente próximo. O importante será colaborar com soluções e acolher fragilidades. Amor com mais liberdade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amplie comunicações de trabalho. O dia trará novidades surpreendentes e motivação com novos projetos. Conversas animadas com os filhos, ou par, ativarão sua criatividade. Bom também para expressar os sentimentos com mais emoção e criar um clima carinhoso. Divergência de valores poderá afastar uma amizade. Assuntos de família interferirão no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Abasteça a casa e resolva assuntos financeiros. Você poderá descobrir um investimento mais rentável ou encontrar soluções originais e cobrir os buracos do orçamento. Conte também com oportunidades e bom desempenho em negociações. Promoções on-line poderão atrair. Compre itens de necessidade por um precinho camarada, com os devidos cuidados de segurança.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua em seu signo inspirará cuidados com a imagem e a saúde. Invista em você hoje. Trocas de mensagens com amigos melhorarão o humor e provocarão curiosidade por um assunto diferente. Ligue o radar nos negócios e oportunidades comerciais. Apesar das instabilidades de mercado, você encerrará a semana com perspectivas de crescimento financeiro. Sucesso!





Peixes - 20/02 a 20/03





Diminua a velocidade e areje a cabeça com atividades gostosas. O dia convidará à meditação, à música e ao relaxamento. Você estará mais perto de realizar um sonho. Planeje detalhes de uma viagem com antecedência. A semana terminará com prestígio e confiança no futuro. Não crie fantasias negativas no amor. Se bater insegurança, amplie o diálogo e vença barreiras.





Por: ROSA DI MAULO