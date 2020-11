HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Dê um passo decisivo na carreira. Sol e Saturno em harmonia sinalizam ganho de estabilidade, poder e estratégias certeiras. No fim do dia, clima carinhoso com amigos e novidades nas redes. Talvez você prefira só observar o que os outros falam e investigar as entrelinhas. Siga a intuição e descubra detalhes de um assunto misterioso ou de uma história mal contada.





Touro - 21/04 a 20/05





Planeja uma viagem a dois com antecedência. Sol e Saturno em harmonia favorecem formalizações e concretização de um projeto da vida íntima. Bom também para firmar uma parceria com alguém, de outro lugar e abrir nova frente de trabalho. Saúde mais frágil cobrará rotina leve e mais espaço de relaxamento. Empatia e entendimento com novas amizades.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Clima íntimo, privacidade e rotina organizada darão tranquilidade, durante o dia. Pense nas mudanças desejadas, mergulhe nos sentimentos e troque confidências com o par. À noite, uma viagem entrará no radar. Talvez precise resolver algo rapidamente e não saiba por onde começar. Ajudas virão de onde você menos espera. Com fé e autoconfiança, tudo dará certo!





Câncer - 21/06 a 21/07





Responsabilidades familiares poderão aumentar nestes dias de muitas solicitações nos relacionamentos. Faça o possível para ajudar pessoas queridas. Bom também para arrumar bagunças em casa e dar leveza aos espaços. A busca de estabilidade no amor mudará critérios de escolha. Se estiver só, invista em novas amizades nas redes, viagem e ambiente diferente.





Leão - 22/07 a 22/08





Um esforço maior no trabalho produzirá resultados compensadores. Adiante tarefas e ganhe tempo para se dedicar aos assuntos de família e saúde. Algumas fragilidades poderão vir à tona e cobrar respeito aos limites. Aproveite a harmonia entre Saturno e Sol para fortalecer as estruturas e bases afetivas. Decisões de longo prazo envolverão a casa e mudanças na rotina.





Virgem - 23/08 a 22/09





Informações precisas sobre prazos e documentos darão segurança. Encare burocracias e evite imprevistos. Momento de por a vida em ordem, pesquisar opções de investimentos e pensar no futuro. Projetos pessoais passarão por ajustes. Valorize seus talentos, desenvolva ideias e conquiste novos espaços. Ótimo desempenho em reuniões, provas e apresentações públicas.





Libra - 23/09 a 22/10





Melhorias na casa, compra de imóvel ou cuidados com o patrimônio darão segurança. Nada muito importante no trabalho. Aproveite o dia para resolver assuntos de família e construir bases fortes para o futuro. Talvez precise adiar um plano e assumir novas responsabilidades. Relações próximas cobrarão atenção. Boas perspectivas na área financeira. Planeje viagens.





Escorpião - 23/10 a 21/11





As comunicações continuarão abertas durante o dia. Responda e-mails, limpe a caixa postal, troque mensagens e atualize informações. Cabeça à mil e animação com um novo projeto de trabalho farão o tempo passar rápido, hoje. Cultive pensamentos positivos e ordene ideias. Momento de começar novo ciclo de vida, brilhar e expandir sua rede. Poder pessoal em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sol e Saturno trarão mais segurança nas decisões financeiras que envolvem amizades ou funcionários, empréstimo ou negócios. Negocie prazos. Tensão entre Vênus e Saturno poderá causar entraves com alguém da equipe ou ambiente social. Talvez não se sinta confortável para se expor nas redes ou atividades de grupo. Um pouco de interiorização alimentará a alma.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Uma amizade ficará mais firme a partir de hoje. Aproveite a harmonia entre Sol e Saturno em seu signo para consolidar seu papel num grupo e a posição na equipe. O futuro ainda parecerá incerto. Planos de longo prazo ganharão forma aos poucos. A fase ainda cobrará paciência, controle da ansiedade e apoio à família. Circule nas redes, discuta ideias com amigos e brilhe!





Aquário - 21/01 a 19/02





Renovar padrões não será tarefa fácil. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Não desanime diante de obstáculos. Fique por dentro das notícias do mundo e ajuste planos. Alguém de longe levantará inseguranças. Não alimente fantasias negativas. Confie nos sentimentos e extraia o melhor de cada situação. Hora de consolidar a carreira e confiar no futuro. Sucesso!





Peixes - 20/02 a 20/03





Abertura para novas amizades e parcerias cobrará um certo esforço. Formalize uma relação e aumente sua segurança. Sol e Saturno, em harmonia, trarão prestígio e maior responsabilidade social. Negócio em outra localidade terá andamento positivo, hoje. Resolva assuntos jurídicos e garanta direitos. Amigos darão dicas importantes de roteiro de viagem ou assunto de justiça.





Por: ROSA DI MAULO