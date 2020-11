HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Futuro um pouco mais previsível dará sensação de segurança, mesmo sabendo que haverá um longo caminho pela frente. Decida onde irá nas férias de fim de ano, ou uma viagem rápida ainda neste mês. Semana positiva para planejar mudanças e assumir posição de maior poder profissional. Reconstruir a vida não será tarefa fácil. Comece a mexer os pauzinhos, hoje.





Touro - 21/04 a 20/05





Com clima pós eleições mais calmo, será possível pensar na vida e planejar os próximos passos. Aproveite a semana para concretizar planos do casamento ou formalizar uma nova parceria e ampliar o trabalho. Agarre uma oportunidade de viagem ou de ingresso num novo grupo. Ótimo período também para resolver assuntos jurídicos. Prestígio em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Apoie amigos, crie planos com o par e fortaleça vínculos importantes em sua vida. A semana trará boas perspectivas no trabalho e sonhos com o futuro. Conte com organização nas tarefas, foco e visão de detalhes em tudo que fizer. Início de uma atividade diferente cobrará visão estratégica e ajustes na rotina. Hora de assumir mais poder e brilhar. Sucesso na carreira!





Câncer - 21/06 a 21/07





Planos de longo prazo visarão estabilidade da vida íntima. Conte com maior autoconfiança e amplie relacionamentos. Antigos padrões não corresponderão às necessidades atuais de segurança. Ótimo período para investir em novas ideias e desenvolver projetos. Planeje uma viagem e tome decisões sobre o futuro. Mudança de ambiente favorecerá o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite esta semana para reestruturações. Rotina exigente de trabalho e excesso de outras demandas cobrarão concentração. Período importante para resolver assuntos de família, solicitar documentos, decidir viagem com os filhos e planejar mudanças. Abra espaço na agenda também para cuidar da saúde e resolver pendências com irmãos. Novidades gostosas!





Virgem - 23/08 a 22/09





Pense no futuro e em investimentos que proporcionem segurança. Talvez você mude de opinião sobre caminhos a seguir. A semana trará planos de longo prazo e bons resultados em negociações. Preocupações com os filhos ou com o trabalho cobrarão decisões de vida. Estudos, contatos comerciais e transações comerciais em destaque. Analise documentos.





Libra - 23/09 a 22/10





Bons resultados numa negociação financeira, investimentos na casa ou num imóvel darão segurança, nesta semana que também trará abertura a novas relações, estudos e atividade diferente. Conversas estimulantes e planos de viagem trarão entusiasmo numa relação especial. Apoie a família e cuide também das suas fragilidades, da saúde e do visual.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Semana com fechamentos importantes. Aprove um orçamento, inicie um trabalho e aproveite oportunidades com preços convidativos. Você fará bons negócios. Um sonho da vida íntima poderá se concretizar. Conte também com imprevistos e alterações de planos. Mercúrio em seu signo movimentará a vida com novidades e propostas inesperadas. Comunicações abertas!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conquistas e vitórias marcarão esta semana que já começará animada, com novidades dos filhos e novos projetos. Um velho sonho poderá se realizar. Encerre um longo ciclo e dê uma virada na sorte. Uma oportunidade financeira trará segurança. Companheirismo e trocas enriquecedoras fortalecerão a união no amor. Se estiver só, nova paixão surpreenderá.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões familiares trarão maior tranquilidade. Aproveite a semana para fortalecer a posição na equipe ou ingressar num novo grupo. Amizades motivadoras, convites de trabalho e associações impulsionarão planos de expansão e darão nova direção ao projeto de vida. Carreira e amor poderão caminhar juntos nesta fase. Conte com apoios influentes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Semana decisiva na carreira. Espere por oportunidades, promoção ou bons resultados financeiros. Uma mudança radical também poderá ser opção e proporcionar maior tranquilidade. Talvez você não veja a hora de encerrar o ano e relaxar num lugar bonito perto da natureza. Enquanto não for possível, viaje virtualmente e solte a imaginação. Amor em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





Eleve os sentimentos e invista no futuro. A semana trará sucesso profissional e conquistas financeiras. Bom período para decidir investimentos e impulsionar a carreira. Talvez dê preguiça de cumprir certos compromissos. Foque na vida íntima e em novas parcerias de trabalho nos próximos dias. Pesquise detalhes de roteiro de uma viagem a dois.









Por: ROSA DI MAULO





