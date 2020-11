HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta sexta-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04





Vá mais fundo no amor. Vários planetas incentivarão um mergulho nos sentimentos, hoje. Encontre respostas para os questionamentos íntimos e existenciais. A construção do futuro dependerá de uma escolha decisiva que será tomada nos próximos dias. Impulsione um empreendimento, ou espere por uma promoção profissional. Bons acordos. Poder em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Discuta detalhes sobre planos de trabalho e da vida íntima. Conversas pontuais esclarecerão o cenário para uma viagem a dois ou formalizações. Deixe o barco correr e a vida surpreender nas interações sociais. Novas amizades chegarão com fluidez, em sintonia com seu momento. Vença preconceitos e mude filosofias. Casamento e sociedade com novas perspectivas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Comunicações de trabalho estarão aceleradas. A semana terminará com perspectivas positivas na carreira, estratégias certeiras no trabalho e atração por uma nova atividade. Aproveite também para incorporar um hábito saudável e ampliar a vitalidade. Resolva uma situação incômoda com uma amizade. Envolvimento com questões sociais, eleições e novos grupos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Pensamentos alegres e desenvolvimento de novas habilidades criarão um clima gostoso, hoje. A semana terminará com entusiasmo e novos planos pessoais. Hora de se valorizar e fortalecer a identidade. Um projeto autoral ganhará forma e riqueza de detalhes. Olhe para a frente e torne a vida mais gostosa com novos prazeres e mudanças na maneira de se relacionar.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas carinhosas com a família e amizades íntimas amenizarão preocupações. Decisões de viagem, ação na justiça ou curso ficarão mais definidas, a partir de hoje. Cuidados de saúde consumirão tempo e cobrarão melhor organização no trabalho e na rotina. Bom para rever hábitos e eliminar um mal-estar persistente. Amigos darão conselhos sábios. Mudanças à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Pense no futuro e pesquise investimentos. Você poderá firmar bom acordo profissional, diminuir perdas dos últimos tempos e fortalecer as bases financeiras. A partir de amanhã, decisões de mudanças ficarão mais definidas, com Marte já em movimento direto. As comunicações estarão abertas. Aproveite o dia para pesquisar informações e esclarecer dúvidas. Paixão em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Planeje uma viagem ou curso e fique de olho nas oportunidades. Um convite de longe virá na direção dos sonhos. Investimentos na casa e na vida familiar darão segurança. O dia será positivo para organização do orçamento, compras e negociações financeiras. Poderá surgir oportunidade de trabalho bem remunerado. Novas relações à vista. Poder de conquista em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sonhos mais nítidos e caminhos iluminados inspirarão novos planos com Sol, Lua e Mercúrio em seu signo. A semana terminará com motivação, boas notícias no trabalho e respostas existenciais. Hora de dar nova direção à vida em busca de maior realização pessoal. A imaginação estará à solta. Impulsione um projeto criativo. Conversas emocionadas no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Diminua a velocidade e restaure as forças. A semana terminará com conversas leves e descontração. Bom para relaxar, rir e curtir prazeres diferentes. Marte em movimento direto, a partir de amanhã, ativará sua criatividade e trará o entusiasmo de volta. Aproveite os espaços de interiorização para fazer um balanço dos últimos tempos e encerrar um longo ciclo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Harmonia nos relacionamentos profissionais e cotidiano agradável encerrarão a semana com maior tranquilidade. Conversas com amigos girarão em torno dos candidatos à eleição e programas de governo. Participe de discussões e fortaleça sua posição nos grupos. O dia também trará novas amizades e planos de expansão. Companheirismo no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





A semana terminará com metas profissionais mais altas e muita criatividade. Lua e Mercúrio ampliarão sua popularidade e inspirarão novos projetos. Hora de pensar no futuro, somar recursos com o par e realizar sonhos. Viagem poderá ser decidida no impulso. Deixe decisões importantes para amanhã, com Marte já em movimento direto. Confiança e prazer no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Novas amizades criarão cenário otimista nos negócios. Você terminará a semana com prestígio e maior projeção social. Espere por conquistas na área financeira. A partir de amanhã, Marte já em movimento direto impulsionará um novo empreendimento. Aproveite também para decisões que envolvem investimentos e definição de um roteiro de viagem. Amor com clima quente!









Por: ROSA DI MAULO





***