Funcionária estava vendendo imóveis comprados com dinheiro desviado de empresa

Evanir Camargo Pelogia desviou R$ 50,8 milhões para mães de santo, mas também se apropriava ilegalmente do dinheiro dos patrões

Fiat Toro apreendida durante a Operação Prelúdio, hoje em Dourados ©Sidnei Bronka/Ligado na Notícia

Evanir Camargo Pelogia, 34, que desviou pelo menos R$ 50,8 milhões de empresa de máquinas agrícolas de Dourados a mando de duas mães de santo de São Paulo, ficou rica se apropriando do dinheiro dos patrões.





Ao longo dos quatro anos em que ocupou o cargo de coordenadora financeira da empresa, ela construiu patrimônio de pelo menos R$ 5 milhões, mesmo tendo salário mensal inferior a R$ 5 mil.





Com o dinheiro desviado do caixa da empresa, ela comprou imóveis, alguns registrados em seu nome e no nome do noivo, e outros em nome de terceiros, inclusive propriedades rurais no vizinho município de Itaporã.





Depois de procurar a polícia para denunciar ter sido obrigada pelas mães de santo a praticar o golpe milionário, ela passou a ser investigada como suspeita de também desviar dinheiro em benefício próprio. Na mira da investigação, a funcionária teria colocado os bens à venda abaixo do valor de mercado.





Evanir Pelogia foi alvo nesta quinta-feira (19) da Operação Prelúdio, desencadeada pelo SIG (Setor de Investigações Policiais), da Policia Civil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um apartamento em condomínio no Jardim Tropical e numa residência no Jardim Flórida, ambos na região oeste da cidade e próximos à empresa desfalcada.





Conforme o delegado Rodolfo Daltro, do SIG, além das buscas, os policiais cumpriram hoje o sequestro judicial de bens móveis e imóveis pertencentes a Evanir. No apartamento onde ela mora com o noivo e na casa onde morava com os familiares os policiais apreenderam escrituras de imóveis, vários outros documentos, arquivos e computador e uma picape Fiat Toro vermelha.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Helio de Freitas, de Dourados