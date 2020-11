Festival Gastronômico Esquina do Mundo em Arraial d’Ajuda começa na próxima semana

Com pratos e programação já definida, o evento promete muitos sabores e criatividade inspirados na culinária portuguesa

Arraial d’Ajuda, o distrito de belas praias e natureza exuberante a poucos quilômetros de Porto Seguro, está a alguns dias de promover a moradores e turistas a muito aguardada jornada gastronômica. Trata-se da segunda edição do Festival Esquina do Mundo, a ser realizado entre os dias 20 a 29 de novembro.





Com o tema “Portugal, Histórias e Sabores”, os chefs e estabelecimentos participantes oferecerão ao público desde pratos tradicionais portugueses a criações autorais também inspiradas em ingredientes da terrinha. Separados pelo oceano atlântico, Arraial d’ajuda Brasil e Portugal estarão unidos não só pela história, mas também pela gastronomia.





E por falar em oceano, Arraial trará para o evento parte da força e tradição que os frutos do mar desempenham em Portugal. Entre as entradas e pratos principais, o público encontrará o tradicional bacalhau, além de lulas, polvos, mexilhões e outras delícias do mar, arranjados em diversos formatos, dentre eles, grelhados, saladas, massas e recheios.





Mas não é só de mar que se vive Arraial. No festival também estarão presentes a tradicional alheira, linguiça recheada originária da Mirandela, além do igualmente saboroso arroz de pato, que conseguiu fazer fama até na Espanha. Para as sobremesas, alguns estabelecimentos contarão com doces tradicionais portugueses no menu, não deixe de conferir.

Ao todo serão 30 estabelecimentos participantes espalhados por toda Arraial, muitos deles oferecendo também serviço delivery. Para mais informações e para ter acesso à programação online do Festival, acesse o hotsite e o instagram onde em breve estarão os pratos participantes e outras informações técnicas sobre eles, além de conteúdos exclusivos para IGTV com os quadros: Ora pois!!, Cozinha Show e Cozinha Kids, todos com ingredientes protagonistas da culinária portuguesa.





Em tempo, o evento seguirá todas as diretrizes de higiene e segurança na prevenção a Covid-19 contidos no programa Porto Mais Seguro. Mais informações em: https://portoseguro.ba.gov.br/portomaisseguro/





O Festival é de autoria do projeto Gastronomia d’Ajuda através da Abrasel e correalização do SEBRAE, Prefeitura Municipal de Porto Seguro e SENAC, além de contar com a parceria dos empresários participantes.





Festival Esquina do Mundo - Edição Histórias e Sabores de Portugal.





Local: Arraial d'Ajuda - BA





Data: de 20 a 29 de novembro de 2020









Por: Arthur Almeida