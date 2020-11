Emenda do deputado Marçal Filho garante aparelhos de ar-condicionado para escola

Deputado Marçal com a vereadora Daniela, diretora Tania e equipe da APM escolar ©DIVULGAÇÃO



O mandato municipalista do deputado estadual Marçal Filho (PSDB) continua atendendo escolas e garantindo melhorias em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Foi beneficiada esta semana a escola municipal Aurora Pedroso de Camargo, localizada no bairro Parque Alvorada, em Dourados.





Com recurso de R$ 40 mil destinados pelo deputado, a Associação de Pais e Mestres (APM) da escola adquiriu nove ares-condicionados de 30 mil BTUs. Quando as aulas retornarem no ano que vem, grande parte dos alunos poderá contar com ambiente mais confortável, podendo melhorar o desempenho dos estudos.





O recurso foi destinado à escola Aurora depois de pedido da vereadora Daniela Hall (PSD). Ela procurou a diretora Tania Rezende e fez a intermediação para que o deputado Marçal garantisse a emenda parlamentar. "Fico feliz por essa parceria e quem sai ganhando é a comunidade escolar", diz a vereadora.





A escola Aurora atende 720 alunos do pré-escolar ao sétimo ano. De acordo com a diretora Tania, os ares-condicionados eram uma reivindicação de estudantes e pais. Agora, as salas ficarão mais confortáveis, com o clima mais ameno, possibilitando os alunos a focar na aula.





Em seu segundo ano de mandato de deputado estadual, Marçal Filho tem valorizado principalmente as áreas da educação e saúde. Já destinou emendas que possibilitaram reativar a sala de informática da escola municipal Rosa Câmara, com a compra de computadores.





Também destinou emendas que beneficiou a escola municipal Sócrates Câmara, além da Associação Brasileira de Desenvolvimento da Educação e do Esporte-ABCD, responsável pelo Centro de Educação Infantil Esther Gomes Ergas.





Na Sócrates Câmara o recurso foi destinado para aquisição de materiais permanentes, como mobiliário, livros, computadores e ar condicionado. Já na ABCD, o recurso foi investido principalmente para atender a área esportiva, com aquisição de bolas, bambolê, tatames, vestimentas para aulas de capoeira, entre outros materiais para atividades de educação física.





Na área da saúde, Marçal Filho destinou emendas parlamentares para atender 10 municípios. O valor total das emendas foi de R$ 1,1 milhão. Foram beneficiados Caarapó, Ribas do Rio Pardo, Amambai, Bandeirantes, Douradina, Itaporã, Nova Andradina, Rio Brilhante, Vicentina e Dourados.









ASSECOM