Em Mato Grosso do Sul, emissão de CNH Digital aumentou mais de 100% desde o início da pandemia

O número de CNH´s (Carteira Nacional de Habilitação) ativadas na versão para celular dobrou durante a pandemia. O aumento verificado pelo Detran-MS (Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul), constata que 95.327 condutores do Estado já utilizam o documento no formato digital, um aumento de 110% em relação ao ano passado, quando eram 45.225 habilitações ativas entre janeiro a novembro.





Para o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, com a chegada da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), as pessoas têm buscado cada vez mais utilizar os meios digitais devido à praticidade oferecida. “Isso explica o nosso empenho em tornar o Detran Digital cada vez mais acessível para o público”, finaliza.





Durante a pandemia, os condutores habilitados com documento expedido a partir do dia 13 de abril de 2020 puderam ter acesso à habilitação em formato digital mesmo sem a versão impressa, seja para renovação dos exames, primeira habilitação ou outros motivos. Antes, só era possível ter o documento digital quem já estivesse de posse do documento físico, por conta do QR Code impresso no verso da carteira.





Segundo a diretora de habilitação, Loretta Figueiredo, para que isso seja possível, é necessário que o condutor tenha seu cadastro atualizado informando corretamente número de telefone celular com DDD e e-mail. “É por meio desse endereço cadastrado que o condutor receberá um e-mail do Denatran [Departamento Nacional de Trânsito], informando o número de registro e um código de segurança da sua CNH ou da PpD-Permissão para Dirigir, possibilitando que ele baixe imediatamente a versão atualizada desse documento de habilitação no seu telefone celular, que tem o mesmo valor legal do documento físico”, explicou.





Para ter a CNH digital o condutor precisa baixar o aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito), disponível nas lojas virtuais para todos os sistemas operacionais.





Por: Viviane Freitas