ELEIÇÕES 2020| Mudança no sistema atrasa primeira parcial de apurações em MS

Imprensa espera atualização de dados no TRE ©Leonardo Rocha

Quase 40 minutos depois do fechamento das urnas e ainda não foi divulgada qualquer parcial de votos apurados em Mato Grosso do Sul. Normalmente, a divulgação começava por volta das 17h20, com dados repassados na sede do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), em Campo Grande. Esse prazo estava sendo respeitado nas últimas 5 eleições, o que não ocorre hoje.





Segundo o TRE, este ano houve um alteração no sistema, o que atrasa as informações sobre votos apurados até agora. Antes o próprio Tribunal divulgava as parciais. Agora, as informações são repassadas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que então disponibiliza os dados pelo site nacional.





Por enquanto, todos os candidatos estão com percentuais zerados. A expectativa é que, quando a primeira parcial sair, venha também boa parte dos votos apurados.





Por Ângela Kempfer e Leonardo Rocha





***