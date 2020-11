DOURADOS| Barbosinha dispara nas pesquisas e abre 23 pontos do segundo colocado

O candidato a prefeito Barbosinha (coligação DEM/PSDB/SD/PSD/Podemos/MDB/Patriota/Avante/PSB) dispara nas pesquisas de intenção de votos e abre mais 23,6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Isso é o que mostra o Instituto Ranking, através de divulgação feita na manhã desta terça-feira (10/11), pelo Diário MS News.





Barbosinha aparece na pesquisa estimulada com 43% enquanto que seu principal adversário está com 19.40%, o que demonstra claramente a confiança e preferência do eleitorado douradense pelo candidato da coligação “Reconstruir é o nosso desafio”.





Conforme cita o jornal, a pesquisa foi registrada no TSE sob o número: MS-04948/2020 e a consulta foi feita entre os dias 05 e 09 de novembro. Foram entrevistadas 500 pessoas acima de 16 anos, em todas as regiões da área urbana, distritos e zona rural.





Os demais candidatos aparecem com os seguintes números: Wilson 8.20%, Hacib 6%, João 4.20%, Jeferson 1.20% e Mauro 1%.





ASSECOM