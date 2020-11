Douradense é eleita prefeita em Bauru

Jornalista Suéllen Rosim (Patriota) ©DIVULGAÇÃO

A cidade de Bauru, no interior de São Paulo, elegeu neste domingo (29) a primeira mulher prefeita: a jornalista Suéllen Rosim (Patriota). Com 89.725 votos, o equivalente a 55,98% dos votos válidos, ela derrotou o médico Dr. Raul (DEM), que obteve 70.558 votos (44,02% dos votos válidos). A abstenção na cidade foi de 32%.





No primeiro turno a candidata também ficou em primeiro lugar, com 57.844 votos (35,60%), contra 53.299 (32,80%) de Dr. Raul. O vice-prefeito será Dr. Orlando Dias, também do Patriota. Suéllen concorreu em uma chapa pura, sem coligações.





Suéllen tem 32 anos e nasceu em Dourados (MS), mas mora no estado de São Paulo há 20 anos. Formada em comunicação pelo Centro Universitário Toledo, ela foi repórter e produtora da TV TEM, afiliada da Rede Globo em Bauru. Em 2018, após deixar a empresa, Suéllen ingressou na carreira política e se candidatou a deputada estadual pelo Patriota, conquistando pouco mais de 30 mil votos. Ela ficou com a primeira suplência da sigla na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).





O Patriota, partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2012, se define como “moralmente conservador, economicamente defensor do livre-mercado e confessionalmente cristão”.





Evangélica, Suéllen é palestrante e faz trabalhos com publicidade, além de ser cantora gospel. Ela tem uma dupla com a irmã, Taynara. É também coordenadora do seu partido em 25 municípios da região e presidente estadual do Patriota Mulher SP.





Entre as propostas apresentadas por ela para o município, está a realização de parcerias público-privadas (PPPs) para revitalizar a área central de Bauru e uma reforma administrativa municipal.





Dos R$ 622.500 arrecadados durante a campanha, R$ 165 mil vieram do fundo partidário e R$ 7.500 foram provenientes de doações de pessoas físicas. À Justiça Eleitoral, Suéllen declarou um patrimônio de R$ 1.659,92.





Fonte: CONGRESSO EM FOCO

Por: Flávia Said sobre São Paulo