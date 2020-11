Covid-19 cresce entre jovens e mais de 2,5 mil são infectados em 20 dias

Pessoas das faixas dos 20 aos 39 anos são as mais atingidas pela doença na Capital

Bares estão lotados, apesar de recomendado o isolamento social ©DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

Principais frequentadores de baladas e barzinho, além de mão de obra representativa do comércio, os jovens preocupam as autoridades de Saúde . A covid-19 cresce entre eles, com mais de 2,5 mil contaminados, entre 20 e 39 anos, apenas nos últimos 20 dias, em Campo Grande.





Nos últimos dias, a equipe técnica da Secretaria de Saúde observou um aumento expressivo da contaminação de pacientes mais jovens, entre 20 e 39 anos.





“Hoje, de cada 100 testes, 30% dão positivo. Este percentual, até alguns dias atrás, era de 23% a 25%. Nossa preocupação é que daqui a pouco estes jovens passem a contaminar avós, pais, tios, de 60 anos ou mais, criando a necessidade de mais leitos e até o aumento da letalidade”, explicou o secretário de Saúde, José Mauro.





De acordo com dados divulgados no boletim epidemiológico da secretária, o aumento nos últimos 20 dias, nas faixas entre 20 e 39 anos foi de 15,2%, ou seja, 2.531 casos. O número foi de 16.631 para 19.162.





A faixa dos 30 e 39 anos é a mais atingida. Os casos saltaram de 9.320 para 10.615 e representam 24,88% dos casos.





Entre os jovens de 20 e 29 anos, o caso saíram de 7.312, no começo do mês, para 10.615, nesta quarta-feira o que representa 20,03% dos contaminados. É a terceira mais atingida perdendo por pouco para as pessoas entre 40 e 49 anos, onde os casos chegaram a 8.556 (20,05%).





As pessoas de 50 a 59 anos respondem por 13,9% das contaminações. Considerados do grupo de risco, os idosos com mais de 60 anos, correspondem a 12,76% dos contaminados. Entre bebê e jovens até 19 anos, os casos não chegam a 10%.









Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Tainá Jara