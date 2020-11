Como fica o tempo no fim de semana?

A virada do mês será de muito calor e tempo seco para a região centro-oeste do Brasil. Essa condição está associada a uma massa de ar seco atuando nos médios e altos níveis da atmosfera, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





Sendo assim, o sol forte, as temperaturas elevadas, e a queda nos índices de umidade relativa do ar devem se manter ao longo do fim de semana em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.





Não há previsão de chuva significativa, mas pancadas de chuva de no máximo 5 milímetros podem ocorrer de forma isolada e rápida no setor centro-leste do Estado.





Para esta sexta-feira (27) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e sem expectativa de chuva. A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 85% a 35%. O vento fraco pode aumentar a sensação de calor.





As temperaturas nesta sexta poderão variar entre de 22°C a 41°C, já na Capital a mínima deve ficar em 25°C e a máxima em 33°C.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que o índice adequado de umidade do ar deve ficar entre 50% e 80%. Quando está abaixo de 30%, os riscos à saúde aumentam e causam desconforto físico e podem provocar doenças.





Considerando que ao longo desta semana e até que chova novamente, Mato Grosso do Sul tem registrado índices de umidade muito baixos, a população deve manter uma rotina de cuidados.





No nosso organismo, o tempo seco contribui para o ressecamento das mucosas das vias aéreas, o que acaba facilitando o surgimento de alergias, bronquite, asma, gripes e resfriados. A desidratação que pode levar à irritação nos olhos e garganta, além de ressecamento da pele e dermatites também é causada pela baixa umidade.





Beba muita água, umidifique ambientes, evite exposição ou até mesmo atividades físicas nas horas mais quentes do dia, hidrate os lábios e a pele, evite aglomerações, e redobre os cuidados com idosos e crianças.









Por: Mireli Obando