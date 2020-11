Cassems realiza nona edição do ‘Encontro de Gestores de RH’ na próxima quarta-feira (25)

O evento conta com palestras de diretores da Caixa dos Servidores e tem o intuito de aproximar o plano de saúde dos órgãos conveniados

Pela primeira vez em modalidade virtual, devido à pandemia da Covid-19, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza, na próxima quarta-feira (25), o “9º Encontro de Gestores de Recursos Humanos”. Nesta edição, o tema é “A Virada Tecnológica muda a cultura, mas não muda o nosso valor, a nossa essência” e o objetivo do evento continua sendo estreitar laços e o relacionamento entre a Caixa dos Servidores, as secretarias e os órgãos conveniados.





Neste ano, o evento conta com a participação de Jucli Stefanello, diretora de Clientes da Cassems, Paulo Lopes, Superintendente de Gestão da Folha de Pagamento do Estado, Samuel Dias, Gerente de Riscos e Controles e Elea Godoy, gerente de Assistência à Saúde na Cassems.





De acordo com Jucli Stefanello, diretora de Clientes da Cassems, a aproximação entre os setores de Recursos Humanos das secretarias de governo e Cassems é primordial. “Os RHs são o elo mais forte entre a Caixa dos Servidores e os servidores públicos, então, é uma satisfação fazer esse encontro. O nosso objetivo é aproximar cada vez mais o plano de saúde desses gestores, já que não podemos reunir diretamente mais de 215 mil vidas atendidas”.





ASSECOM