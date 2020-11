Carro “voa” depois de colidir com ônibus e condutor foge

Veículo ficou prensado entre coletivo e muro de bar; ninguém ficou ferido

Fiat Touro prensado entre ônibus e a mureta de um bar na região do Jardim Monumento ©Kísie Ainoã

Condutor de picape Fiat Touro, homem, não identificado, abandonou o veículo após colisão com ônibus do transporte coletivo, no fim da tarde desta quinta-feira (5), no Jardim Monumento.





Segundo moradores, antes do acidente, o motorista foi visto andando em alta velocidade, na região, inclusive desrespeitando placas de pare, como a que fica no cruzamento das ruas Manoel Garcia de Souza e Conde do Pinhal, onde os veículos colidiram.





Moradora, de 50 anos, que não quis se identificar, revelou que estava sentada em frente de casa, próximo ao cruzamento, quando percebeu o veículo andando rápido.





Ele vinha pela Rua Conde do Pinhal em alta velocidade e, primeiro, passou para lá [sentido centro/bairro] e não respeitou o pare. Depois, voltou pelo sentido contrário, de novo não parou e bateu no ônibus”, contou.





Ainda segundo ela, o veículo foi arremessado rapidamente para a calçada e ficou prensado entre o coletivo e a parede de um bar. Com a força do impacto, uma das rodas do carro foi arrancada. O motorista, até o momento, não foi localizado.





Conforme testemunhas, o ônibus não estava lotado no momento do acidente e todas as pessoas que estavam no veículo foram transferidas para outro coletivo.





Equipe da Polícia Militar foi acionada e está no local. O trânsito está parcialmente interrompido, na região.

Vista de outro ângulo do carro prensado ©Kísie Ainoã













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Liniker Ribeiro e Clayton Neves