Carreta da Justiça passará por quatro cidades no interior de MS nas próximas semanas

Serviço passará por Jateí, seguirá para Vicentina, Bodoquena e terminará em Guia Lopes da Laguna

Carreta da justiça passará por quatro cidades nas próximas semanas ©DIVULGAÇÃO

Após paralisação de dez dias, a Carreta da Justiça voltará a atender no município de Jateí, entre 30 de novembro e 1° de dezembro.





Logo depois o serviço seguirá para a cidade de Vicentina, onde ficará nos dias 3 e 4 de dezembro, seguindo para Bodoquena nos dias 9 e 10.





A última parada ocorrerá em Guia Lopes da Laguna, nos dias 14 e 15, e assim a carreta finaliza os atendimentos em 2020, conforme o calendário publicado pelo TJMS.





No local são realizados diversos atendimentos, relacionados a conversão da separação judicial em divórcio, divórcio, pensão alimentícia, guarda infantil e união estável.





Para saber todos os atendimentos realizados e o calendário completo do serviço, basta acessar o site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.





O que é a Carreta da Justiça





A carreta é uma miniatura de um fórum: gabinete do juiz, sala para Promotor, Defensor Público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m².









Por: Gabriel Neves