CAPITAL| Em reunião no Santa Emília - Região Lagoa, vereador Carlão reafirma compromisso com as sete regiões da Capital

Em reunião pela campanha de reeleição a vereador de Campo Grande, no Jardim Santa Emília na Região Lagoa, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) reafirmou seu compromisso com as sete regiões da Capital. Para um público considerável, Carlão afirmou que como parlamentar atua para toda cidade.





“Sou um parlamentar que veio da luta comunitária. Minha base sempre foi a Região Norte da cidade, porque foi no Nova Lima que surgi como presidente de associações de moradores e entidades de luta contra o desfavelamento, mas trabalho por toda Campo Grande. E tenho me dedicado para fazer minhas ações alcançarem todas as regiões. As 220 Leis sancionadas de minha autoria são direitos que alcançam os campo-grandenses. As mais de 10.900 indicações, com 70% de atendimentos em serviços de melhorias na cidade compreendem todas as regiões. E mais de um milhão de recursos em emendas a entidades contempladas pelo Fundo Municipal de investimento social, instituições que atendem moradores de todos os lugares”, afirmou o parlamentar.

Carlão destacou que já apresentou mais 1.800 indicações para a Região Lagoa da Capital, garantindo obras de recapeamento, patrolamento, drenagem, manutenção da iluminação pública, tapa-buracos, pistas de caminhada, entre outros serviços públicos.





Como proposta o vereador Carlão falou de sua bandeira pela pavimentação e drenagem nas ruas que ainda não dispõe dessa infraestrutura fundamental nos bairros da região como o Santa Emília, São Conrado, Ouro Verde, Parque Residencial Girassóis, Oliveira, Jardim Mato Grosso, Tijuca e os demais da região. Entrega da UBSF do Santa Emília, UBSF no Jardim Batistão e no Coophavila 2. Para área a educação, Carlão vai lutar pela retomada das obras dos Emeis (Ceinfs) do Oliveira III e São Conrado.





Por: Janaina Gaspar