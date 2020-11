CAPITAL| Acidente fatal entre moto e carro, na Rua Ceará

Cleuson Barros Amorim, de 37 anos, foi arremessado contra poste; ele morreu depois do socorro, na Santa Casa

Câmera de segurança flagrou momento da batida ©REPRODUÇÃO

Câmera de segurança gravou acidente violento na Rua Ceará que matou o motociclista Cleuson Barros Amorim, de 37 anos, no início da tarde de ontem (26).





As imagens mostram momento que o Honda Civic, que transita no sentido Mato Grosso/Amazonas, começa manobra à esquerda, aparentemente para acessar conveniência que fica quase na esquina da Rua Abrão Júlio Rahe, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. O motociclista vem no sentido contrário, em direção à Avenida Mato Grosso, é surpreendido pelo veículo e bate de frente com o carro. Com o impacto, ele é arremessado contra poste. Veja:





Cleuson estava em uma moto Ninja Kawasaki e caiu a 25 metros do ponto da batida. Com a batida, o automóvel ainda subiu na calçada e atingiu carro estacionado. O airbag do carro foi acionado e a frente ficou destruída. O para-choque, inclusive, foi parar embaixo da moto, que também ficou danificada.





O motociclista foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros com fratura exposta em uma das pernas e com suspeitas de também ter fraturado um dos braços. Em ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ele foi encaminhado a Santa Casa da Capital, onde morreu pouco depois de dar entrada. O hospital ainda não divulgou as circunstâncias da morte.





Cleuson era um educador físico conhecido na cidade e havia acabado de inaugurar uma hamburgueria em frente o Residencial Damha, conforme apurado pela reportagem.

Momento que equipe do Samu presta primeiros socorros ao motociclista ©Ana Paula Chuva













Por Anahi Zurutuza e Gabriel Neris