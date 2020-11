Campanha Nome Limpo começa na segunda-feira (9) com atendimento agendado

São sete empresas que participam da campanha e atendimento será escalonado por conta da covid-19

Campanha começa na segunda e vai até 11 de dezembro Começa na próxima segunda-feira (9) a Campanha Nome Limpo da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) e por conta da pandemia da covid-19, o atendimento deve ser agendado e as empresas farão a negociação de forma escalonada.





Esta é a 15ª edição da campanha e para que as negociações aconteçam com total segurança foi estendida até dia 11 de dezembro e tem como objetivo mediar a negociação de dividas.





Ainda como parte das medidas de segurança, as audiências de negociação e débitos com os conciliadores capacitados pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) serão feitas por vídeo-chamadas.





Ao todo são sete empresas que participam da campanha: Energisa, UCDB, Lojas Analu, Pax Real, Faculdade Insted, Toque de Seda Enxovais e MS Distribuição. Os clientes inadimplentes que ainda não receberam o convicto para participar podem entrar em contato com a ACICG e agendar um horário.





“Estamos vivendo um ano atípico, mas precisamos continuar apoiando a retomada da economia. Por isso, a Associação Comercial estruturou um plano para que a campanha Nome Limpo, que já é tradicional na cidade, ocorra de forma segura e satisfatória”, conta a gerente de negócios da entidade, Letícia Ribeiro.





A escala de atendimento das empresas será divulgada nos próximos dias no site da associação para que os clientes agendem o horário pelo telefone (67) 3312-5063 para a negociação que será feita na sede da ACICG na Rua 15 de Novembro, 390, Centro.





Por Ana Paula Chuva