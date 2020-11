Calor chega aos 38°C nesta quinta-feira (5)

As temperaturas seguem em elevação em todo Estado. Nesta quinta-feira (5) o sol brilha forte em todas as áreas durante todo dia e não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul.





Com poucas nuvens no céu, os índices de umidade relativa do ar seguem em estado de atenção à saúde. A variação está estimada entre 65% a 25% ao longo do dia.





O vento estará com intensidade fraca nesta quinta em todas as regiões. Confirmando as estimativas do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as temperaturas seguem gradativa elevação, com a mínima podendo registrar 15°C e a máxima 38°C. Na Capital a variação está estimada em 20°C a 32°C.

De acordo com o Cemtec, ao menos até a próxima segunda-feira (9) uma massa de ar seco temporária iá atuar sobre Mato Grosso do Sul. Neste período as condições esperadas são de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas em elevação e queda significativa na umidade relativa do ar.





Entre terça e quarta-feira (11) as chuvas devem retornar ao Estado com maiores acumulados podendo se concentrar nas regiões pantaneira, sudoeste, central, norte e bolsão com até 40 milímetros. A região sul poderá acumular 20 milímetros.





Já no período entre 11 e 19, são esperadas pancadas de chuvas frequentes e regulares ao longo do período em todas as áreas de MS. A região central poderá registrar até 100 milímetros de chuva, enquanto nas demais áreas são esperados 80 milímetros ao longo deste período. Segundo o Cemtec, os modelos não apontam possibilidade de tempo adverso.









Por: Mireli Obando