Brasileiros com menor renda consomem mais arroz e feijão

Segundo dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, alimentos industrializados estão em menor quantidade na mesa de pessoas com renda mais baixa; entenda

Levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que alimentos do dia a dia, como arroz, feijão, pão francês, farinha de mandioca, milho e peixes frescos, estão majoritariamente presentes na mesa das pessoas com renda mais baixa do que em casas que apresentam renda mais alta. Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) ainda revela que as frutas e os produtos industrializados são mais consumidos nas residências de pessoas com maior rendimento.





Embora itens como arroz e feijão sejam mais vistos em refeições de pessoas com menos posses financeiras, estes são alimentos amplamente consumidos por todos os brasileiros diariamente. Já o caso dos industrializados pode ser explicado pelo alto valor de mercado que possuem e, por isso, são mais encontrados entre as famílias com rendimento per capita mais alto.





A questão de saúde no consumo exagerado de alimentos industrializados é tema de estudo em todas as faculdades de nutrição . Estima-se, por exemplo, que nos últimos dez anos a frequência de consumo de arroz e feijão pela população caiu: o consumo de feijão variou de 72,8% em 2008-2009 para 60% em 2017-2018.





De acordo com o gerente da pesquisa, André Martins, apesar da queda, tais alimentos ainda são muito presentes na mesa do brasileiro. “Observe que a alimentação ainda é muito baseada na culinária tradicional brasileira, com a presença de arroz, feijão e carne. Isso é muito bom, levando-se em consideração que quase 70% da nossa energia diária média vêm dos alimentos in natura ou minimamente processados. Mas ainda consumimos uma quantidade de legumes, frutas e verduras abaixo do recomendado”, destaca.





Quando falamos em produtos industrializados, consideramos itens como doces, pizzas, salgados fritos e assados e sanduíches. Sobre estes alimentos, além de serem mais frequentes entre os mais ricos, a quantidade consumida também é maior entre eles. Usando a pizza como exemplo, em relação à quantidade, entre as famílias com menor renda, é ingerido, em média, 1,8 grama de pizza por dia, enquanto os mais abastados consomem 12,5 gramas.





Ao olharmos para um panorama dividido por idade, os adolescentes consomem menos frutas, verduras e legumes do que adultos e idosos. As únicas exceções apontadas pela pesquisa foram açaí e batata-inglesa. O consumo de ultraprocessados, como salgadinhos chips, salsicha e refrigerantes, também foi maior entre os mais jovens.





Para chegar aos resultados do levantamento, a POF considerou como frequência de consumo o percentual da população com 10 anos ou mais de idade que afirmou ter consumido um determinado alimento nas 24 horas que antecederam a entrevista.