BATAGUASSU| Vereadores apreciam Projetos de Lei do Executivo em Sessão Ordinária

A Câmara Municipal de Bataguassu realizou nesta segunda-feira, às 9 horas (horário de Brasília), a 34ª Sessão Ordinária do ano.





Presidida pelo vereador Maurício do XV, foram apresentados na data o Projeto de Lei de nº 049/2020, que dispõe sobre o lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2021, de autoria do Poder Executivo. Outro projeto - o de nº 050/2020, de 27 de novembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e/ou termo de colaboração com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Governo do Estado, com previsão de repasse financeiro, com vistas à ampliação da 7ª Companhia Independente da Policia Militar também foi apreciado.





Apenas o Projeto de Lei nº 050/2020 foi aprovado durante a reunião, com 6 votos a favor e 5 votos contrários.





PRÓXIMA SESSÃO





https://www.cmbataguassu.ms.gov.br/ . A 35ª Sessão Ordinária está marcada para o dia 7 de dezembro, a partir das 18h30 (horário de Brasília). A sessão pode ser acompanhada de forma online através do link









