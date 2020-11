BATAGUASSU| Prefeitura divulga lista com classificação preliminar do Programa Habitacional "Meu Lar"

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, através do Núcleo Municipal de Habitação divulga nesta segunda-feira (16.11), a lista de classificação preliminar referente ao Programa Habitacional "Meu Lar". Serão 100 moradias populares entregues no município.





Para os candidatos, a listagem completa pode ser acessada através do site da Prefeitura ( www.bataguassu.ms.gov.br ), através deste link ou clicando diretamente no banner disponível no site da Prefeitura.





De acordo com a chefe do Núcleo Municipal de Habitação, Ariele Jerônimo, após a divulgação dos contemplados preliminares, haverá prazo de cinco (5) dias para apresentação de recurso, que deve feito pessoalmente na sede do Núcleo (rua Odorilho Ferreira, 346, centro - esquina com Laboratório Nakata), mediante preenchimento de formulário, que também está disponível neste link





O prazo para apresentação de recurso será do dia 17 a 23 de novembro, das 8 às 12; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília).





PROGRAMA MEU LAR





Instituído através de Lei Municipal nº 2.658/2019, de 6 de dezembro de 2019, o Programa Habitacional "Meu Lar" fará a doação de 85 casas em Bataguassu e 15 habitações para os moradores do Distrito de Nova Porto XV.





O projeto atende famílias com renda bruta de até R$ 2 mil; que sejam residentes há mais de cinco anos no município, que não tenham sido beneficiadas por qualquer programa habitacional, em qualquer lugar do Brasil e que não possuam nenhum outro imóvel.





São critérios também estar cadastrado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres e habilitadas no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico).





Cada moradia possui 44,48 metros e é composta por dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço externa. As casas já foram concluídas e serão entregues no mês de dezembro durante as festividades em comemoração ao aniversário de 67 anos de Bataguassu.





Para a construção, foram investidos recursos próprios na ordem de R$ 5.869.334.44 milhões.





