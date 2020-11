BATAGUASSU| Para agilizar prestação de serviço público, Prefeitura cria Cartão Cidadão

Documento já pode ser emitido pelo morador



Com o objetivo de agilizar os atendimentos oferecidos à população de Bataguassu nos diversos departamentos e/ou atividades que envolvem o serviço público municipal, a Prefeitura está criando o Cartão Cidadão de Bataguassu.





Instituído por meio do Decreto Municipal nº 167/2020, de 3 de julho de 2020, o Cartão Cidadão de Bataguassu é um direito de todo morador da cidade. Com o mecanismo, o munícipe poderá acessar aos serviços públicos oferecidos pela Rede Municipal e também ter eventuais benefícios formalizados com concessionárias e/ou organizadores de eventos que contarem com apoio público.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), o objetivo do Cartão Cidadão é facilitar a identificação do morador da cidade, centralizando em um só documento o acesso as mais diversas áreas da administração pública (saúde, educação, assistência social, lazer e eventos). "Com o Cartão Cidadão, o morador será identificado como cidadão bataguassuense e terá um atendimento diferenciado e benefícios diversos como, por exemplo, no acesso a área de lazer que entregaremos em breve. Essa é uma forma de centralizarmos os serviços e ter um maior controle dos atendimentos que estão sendo prestados a nossa população", explica o gestor.





Caravina, que é presidente da Assomasul esclarece que os atendimentos voltados aos cidadãos bataguassuenses serão unificados. "O Cartão Cidadão vai substituir a utilização de documentos individuais solicitados por cada Secretaria Municipal e facilitar assim, a vida do cidadão, que poderá ter o cartão até mesmo pelo celular, agilizando o atendimento, evitando que se tenha que andar com vários documentos e garantindo a identificação como cidadão bataguassuense".





O prefeito ressalta que a centralização dos dados atualizados dos cidadãos (em especial quanto ao local de moradia e perfil socioeconômico) são componentes indispensáveis ao planejamento das ações governamentais, permitindo aos gestores o conhecimento da demanda por serviços públicos e infraestrutura no espaço infraurbano e a consequente priorização do gasto público na elaboração do orçamento municipal.





COMO EMITIR O DOCUMENTO





Para emitir o Cartão Cidadão, que é exclusivo para moradores de Bataguassu, o munícipe deverá acessar o site www.bataguassu.ms.gov.br e seguir os passos solicitados. Será necessário também anexar fotos dos seguintes documentos:





- Cópia do Documento de Identidade (RG);





- Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);





- Cópia da Certidão de Nascimento e/ou RG e CPF dos dependentes;





- Comprovante de residência (podendo ser utilizado Título de Eleitor; carnê do IPTU; carnê do ITR; Contrato de locação, com firma reconhecida; Declaração do empregador, quando a residência for cedida gratuitamente, contendo todos os dados do imóvel e com firma reconhecida).





- Anexar foto do morador;





Todo trâmite deverá ser realizado de forma online, pelo celular ou pelo computador.





Acesse o site www.bataguassu.ms.gov.br e faça agora mesmo o seu documento.