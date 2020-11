Após colisão, moto vai parar em cima de carro no Jardim dos Estados [vídeo]

Motociclista teve ferimentos pelo corpo e foi socorrido pelos Bombeiros

Moto Honda Bros parou sobre HB20 ©Leonardo de França

Acidente envolvendo um carro e uma moto causou uma cena curiosa em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (6). Após colidir em um HB20, uma moto Honda Bros foi parar sobre o teto do veículo de passeio.





O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com Euclides da Cunha, no bairro Jardim dos Estados. Ainda não há informações sobre qual veículo causou o acidente.





O motociclista teve ferimentos pelo corpo e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. O trânsito no local segue lento.





Fonte: Midiamax

Por: Aliny Mary Dias





