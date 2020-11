Após 10h de cirurgia, prefeito tem tumor da cabeça removido e está bem

O procedimento foi realizado em Campo Grande

O prefeito de Coxim, Aluízio São José (PSB), distante 260 quilômetros de Campo Grande, passa bem, depois de 10 horas de cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, no Hospital El Kadri, na Capital, para remoção de um tumor benigno na cabeça.





De acordo com a primeira-dama, Alessandra Prado, 36 anos, a cirurgia durou duas horas além do previsto. Ela explica que o tumor estava localizado na glândula hipófise, próximo nervo óptico, e era benigno, mas a cirurgia é delicada. “Tinha risco de ele ficar cego com o passar dos anos”, explicou.





Contudo, a equipe comandada pelo neurocirurgião Paulo Kadri conseguiu remover todo o tumor. Aluízio já acordou da anestesia e foi encaminhado para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), do hospital.





O prefeito descobriu o tumor durante um exame de rotina, na visão, há aproximadamente 60 dias. Conforme a esposa, ele estava sentido a visão turva. A saúde do prefeito gerou comoção na cidade levando amigos e familiares a se uniram em frente ao prédio do Executivo municipal, em corrente de oração.





