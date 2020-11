AO VIVO| Acompanhe o julgamento de Harfouche

O candidato a prefeito de Campo Grande pelo Avante, Promotor Harfouche, enfrenta neste momento o júri que definirá sua candidatura. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decide hoje se o promotor continua ou não candidato.





Harfouche teve a candidatura impugnada pelo juiz Roberto Ferreira Filho, que acatou o pedido das coligações “Avançar e Fazer mais” e Partido Progressista (PP) alegando que Sérgio não se afastou definitivamente do cargo de Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, apenas se afastou temporariamente e que continua a receber sua remuneração normalmente, por isso não pode ser candidato.





Acompanhe o julgamento:













