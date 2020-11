Águas Guariroba destaca ações do Programa Respeito dá o Tom no Dia Nacional da Consciência Negra

Celebrando o Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), o Programa Respeito dá o Tom da Águas Guariroba é destaque nas ações de igualdade racial no mercado de trabalho. O programa, que este ano completou 3 anos de atuação, tem como objetivo a diminuição da desigualdade racial no mercado de trabalho promovendo a equidade nas oportunidades e o crescimento profissional de seus colaboradores.





Para a coordenadora do comitê do programa na Águas Guariroba, Keila Martins, durante os seus 3 anos o projeto evoluiu rapidamente ampliando a conscientização sobre a igualdade racial no mercado de trabalho. Um dos destaques, foi a ampla participação de colaboradores das unidades nas diversas ações desenvolvidas, o que contribuiu para que cada colaborador compreendesse o objetivo e se engajasse no projeto.

“O Dia da Consciência Negra, um dia de grande reflexão para todos nós e é uma alegria trabalhar em uma companhia onde a diversidade e igualdade racial são levados a sério. O crescimento do Programa Respeito dá o Tom nos trouxe muito aprendizado, conquistas e um longo processo de autoconhecimento” destaca Keilla. “Muitos colaboradores foram se redescobrindo, fazendo as pazes com a sua imagem, sua cor, seu cabelo, seus traços. Temos hoje dentro da Águas Guariroba muitos colaboradores que antes sentiam vergonha de seus cabelos crespos, por exemplo, eram dependentes de processos de alisamentos, e após o programa Respeito Dá o Tom tiveram a iniciativa própria de assumir seus cabelos crespos. A alegria deles após esse processo de redescoberta é a melhor recompensa do Programa.”, afirma.





Para celebrar o Dia Consciência Negra, a Águas Guariroba promoveu uma campanha em suas redes sociais com a participação de vários colaboradores contando as suas histórias e destacando a importância do debate sobre a igualdade racial. Para a supervisora de serviços da Águas Guariroba, Diuliana Sampaio, que participa da campanha da concessionária, o Programa Respeito dá o Tom foi importante para superar a discriminação e também para o autoconhecimento. “Tenho muito orgulho da mulher negra que sou e de como superei os preconceitos e a discriminação que sofri quando era criança. O Programa Respeito dá o Tom me ajudou a assumir a identidade da mulher negra. Participar da campanha me emocionou muito e me deixou feliz por destacar uma data tão importante e por dar a oportunidade de mostrar a outras mulheres e crianças negras a não ter vergonha e de reconhecer que a sua beleza é verdadeira.”, ressalta Diuliana.





Entre as ações do Programa estão a realização de palestras e rodas de conversas com diversos profissionais de destaque no engajamento da igualdade racial. No ano passado, com o tema “Ação sobre o viés inconsciente”, o programa apresentou uma reflexão sobre situações do cotidiano, em um exercício para reconhecer como o preconceito ainda pode ocorrer de forma velada. Além disso, também realizou o primeiro Fórum Respeito dá o Tom, celebrando o Dia da Consciência Negra, promovendo uma roda de conversa para discutir a igualdade racial e o racismo no país.





“Realizamos inúmeras ações na Águas Guariroba, duas que muito me marcaram foi a proposta de uma roda de conversa invertida com a temática Viés Inconsciente e o primeiro Fórum Respeito Dá o Tom, realizado no dia da consciência negra, um grande evento que mobilizou toda a empresa e também aberta ao público externo. Hoje uma das nossas ações são os vídeos Pílula de Conhecimento do nosso programa. São vídeos gravados pelos colaboradores, onde a cada semana abordamos uma palavra, frase ou expressão racista, despertando todos a uma conscientização afim de não mais fazer uso da palavra citada.”, lembra Keila.

Por: Jefferson Gonçalves