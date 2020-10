UCVMS| Atenção aos Associados: Mesmo na pandemia, União mantém atendimento essencial em sistema online

A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) não deixou de atender seus filiados e vem mantendo os serviços essenciais de apoio, com todos os cuidados preventivos contra o coronavírus. Segundo o presidente da União, o vereador jateíense Jeovani Vieira (PSL), não há como suspender tudo porque há demandas que correm, de forma ininterrupta, e algumas precisam de soluções que não podem ser adiadas.





"Tomamos todos os cuidados, entretanto, para oferecer essa atenção básica. Os protocolos médico-científicos são muito bem observados, toda a diretoria se empenha para dar segurança aos companheiros e, além disso, há uma consciência geral de todas as Câmaras no sentido de contribuir com o esforço geral de combater controlar essa pandemia da Covid 19", ressalta Vieira.





O papel da UCVMS é fundamental para o fortalecimento da representação democrática, da valorização do mandato, do conceito municipalista e, sobretudo, das reivindicações legítimas da sociedade. Sua diretoria exerce um papel determinante no trabalho articulado que os municípios realizam para enfrentar a pandemia e as crises que ela produziu.





A entidade está entre as mais atuantes do Estado no debate de temas e soluções que envolvem preocupações de legislativos e executivos com questões como Lei de Responsabilidade Fiscal, orçamento, legislação, desenvolvimento urbano e ambiental e as políticas publicas municipais de educação, saúde, habitação, saneamento, inclusão digital, agricultura familiar, infraestrutura e empreendedorismo.





