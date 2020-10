TRÊS LAGOAS| OUTUBRO ROSA – Em ação de “parada obrigatória”, mensagem de prevenção será levada à população

A equipe da Unidade de Saúde da Família – USF Nova Três Lagoas, estará realizando uma ação especial de conscientização e orientações sobre a mensagem do “Outubro Rosa”.





A ação, “Parada Obrigatória de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Mama”, será no semáforo do cruzamento da Rua Maria Guilhermina Esteves com a Rua Yamaguti Kankit, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na quarta-feira (21), das 6h30 às 8h30.





A finalidade desta ação, como explicou a coordenadora da USF Nova Três Lagoas, enfermeira Andréia Lima, é não deixar passar despercebida a importância da mensagem de prevenção que o “Outubro Rosa” nos transmite.





Respeitando “o momento que atravessamos de pandemia da COVID-19, temos que evitar aglomerações, mas não podemos deixar de transmitir a mensagem da importância da prevenção”, ressaltou Andréia.





A mensagem a ser transmitida é a seguinte: “Não Seja Alvo – Seja Rosa. A prevenção está em suas mãos”.





ASSECOM