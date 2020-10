TRÊS LAGOAS| COVID-19: Comitê altera toque de recolher para meia noite, devendo comércios fechar as portas às 23h30

Os membros do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 se reuniram na tarde desta quinta-feira (22), para definir novas medidas a serem tomadas em Três Lagoas. Diversos segmentos entregaram planos de ação, que foram apresentados, porém, serão analisados e discutidos na próxima semana.





IDOSOS





Foi aprovada a entrada de idosos até 70 anos sem comorbidades e doenças crônicas em shoppings, igrejas, feiras e comércio em geral, desde que respeitando as normas de prevenção. A determinação passa a valer a partir da próxima segunda-feira (26).





COMÉRCIO NOTURNO E TOQUE DE RECOLHER





O Comitê decidiu estender em uma hora o horário limite para funcionamento do comércio noturno e do toque de recolher. Sendo assim, a partir da próxima quarta-feira (28), os estabelecimentos comerciais devem encerrar atendimento e apresentação musical às 23h, devendo fechar as portas às 23h30. O toque de recolher passa a vigorar a partir da meia noite.





Outra proposta que foi apresentada é o retorno das aulas em escolas particulares. O plano de ação apresentado por três dessas instituições serão analisados e discutidos no próximo encontro. As novas regras estão publicadas no Diário Oficial dos Municípios nesta sexta-feira (22).

ASSECOM