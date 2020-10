TRE-MS nega mais um recurso de Trutis por candidatura do PSL em Campo Grande

No mesmo caso, é a quarta derrota do deputado

Deputado federal Loester Trutis (PSL) na tribuna da Câmara ©Luís Macedo/Câmara dos Deputados

Em sessão nesta quarta-feira (21), o Pleno do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) negou mais um recurso do deputado federal Loester Trutis, que tenta manter sua candidatura à prefeitura de Campo Grande pelo PSL. Uma decisão em primeira instância já havia garantido o direito do vereador Vinícius Siqueira de representar a legenda na disputa.





Conforme os autos do processo, Trutis recorreu após a juíza da 44ª Zona Eleitoral reconhecer irregularidades na convenção, o que levou à mudança de candidato. O juiz-membro do TRE-MS, Djailson de Souza, indeferiu o recurso.





A defesa do deputado recorreu, alegando suspeição do magistrado. Souza rebateu a alegação e negou mais um recurso. O Pleno da corte eleitoral confirmou a decisão e rejeitou a suspeição por unanimidade.





O caso foi a plenário, após mais um recurso. Por 4 a 1, os membros do Pleno rejeitaram a hipótese de retirar o magistrado Djailson do processo. E por unanimidade, os cinco magistrados negaram o agravo interno em seu mérito.