Soropositivo invade hospital de MS e ameaça jogar sangue em funcionários e pacientes

Ele gritou com equipe de assistência social e disse que queria alimentação

Caso aconteceu no HR de Ponta Porã ©Reprodução/ Ponta Porã Informa

Um homem de 38 anos ameaçou funcionários e pacientes na manhã desta quarta-feira (28) no Hospital Regional de Ponta Porã, distante 299 km da Capital. Ele é soropositivo HIV e disse que iria “jogar sangue nas pessoas propositalmente” para contaminá-las.





Ele foi atendido, inicialmente, pela equipe de assistência social. Segundo informações do registro policial, ele começou a gritar com funcionários e disse que queria alimentação. Logo após, ameaçou jogar seu próprio sangue em funcionários e pacientes.





O homem foi orientado pelas equipes do HR, mas se recusou a ir embora. Então, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar no local, os policiais constataram que ele possuía diversas passagens por furtos, ameaça e violência doméstica. Ele alegou à PM que era soropositivo HIV, ex-usuário de drogas e “apenas queria atendimento”. O homem estava com feridas nas mãos, não abertas.





Ele foi preso e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, junto a funcionários do hospital, para prestar esclarecimentos.