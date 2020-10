Servidor Público Estadual pode escolher data do 13°

Nesta quarta-feira (28), durante transmissão online do XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a data para o pagamento de outubro dos 79 mil servidores públicos estaduais.





Com dinheiro em caixa para o pagamento do 13º salário do funcionalismo estadual, Reinaldo propôs ainda a realização de uma enquete com os funcionários públicos estaduais.





A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização será responsável por fazer esse levantamento.





Atualmente, Mato Grosso do Sul possui cerca de 79 mil servidores - ativos e inativos. A folha salarial gira em torno de R$ 400 milhões.









Por: Katiuscia Fernande