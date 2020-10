Sebrae apoia fomento ao mercado veterinário

Segunda edição da live solidária para doações pet acontece no dia 21 de outubro; projeto tem apoio do Sebrae/MS

Após o sucesso da primeira transmissão, na próxima quarta-feira (21) acontece a segunda edição da live Doações Pet, projeto social apoiado pelo Sebrae/MS. O encontro on-line será transmitido às 20h (horário MS) e visa fomentar o mercado pet, além de apoiar a causa animal.





O projeto foi idealizado pelo empresário Leandro Reis, diretor da Show Pet Brasil – uma feira de negócios voltada ao segmento, que surgiu em Mato Grosso do Sul –, e pelo deputado estadual Lucas de Lima. A contribuição que for arrecadada durante a transmissão será convertida em vouchers em produtos ou serviços de pequenos negócios do mercado veterinário, como petshops, clínicas veterinárias, entre outros.





Além de ajudar na sobrevivência de pequenos e médios empreendedores do setor durante a pandemia, o valor arrecadado será doado para Organizações não Governamentais (ONGs) e instituições cadastradas junto à Subsecretaria de Bem-estar Animal (Subea) da Prefeitura Municipal de Campo Grande.





Sobre o projeto





Doações Pet é um projeto social que acontece por meio de lives, levando bate-papo on-line com entrevistados, apresentações musicais, entre outros. As doações financeiras serão feitas por meio de uma plataforma. É possível acompanhar a live no Youtube, pelo link: bit.ly/DoaçõesPET





ASSECOM/SEBRAE-MS





