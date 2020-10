Recursos do FCO e obras de infraestrutura fortalecem o setor produtivo de Anaurilândia

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.





Forte produtor de mandioca do Estado, o município de Anaurilândia sediará a implantação de uma indústria de Fecularia, gerando 240 postos de trabalho, diretos e indiretos, em todas as fases produtivas. E isso só foi possível graças a liberação do financiamento no valor R$ 12,44 milhões em recursos do FCO, presidido pela Semagro.





Outros 242 produtores rurais do município receberam seus títulos de regularização fundiária, e com a posse da propriedade, o agricultor familiar pode investir e negociar seus produtos.





Além disso, sete importantes obras de infraestrutura foram realizadas ou estão em execução no município, com recursos totais de R$ 17,4 milhões. Como, por exemplo, a pavimentação asfáltica e drenagem na MS-395, interseção de acesso a Vila Quebracho, e a restauração funcional de pavimento em mais de 15 ruas, entre outras ações do Governo do Estado.





