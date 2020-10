Queimadas no Pantanal: deputado Lucas de Lima elogia resultados da audiência

O Deputado Estadual Lucas de Lima, presidente da Comissão do Meio Ambiente – um dos proponentes da Audiência Pública: Queimadas no pantanal, juntamente com o Deputado Deputado Paulo Corrêa, demonstrou satisfação com o nível do evento ocorrido nesta ultima quarta feira e que contou com a participação expressiva de representantes de vários segmentos e autoridades diversas.





“Como presidente da Comissão do Meio Ambiente, mais uma vez me posiciono frente aos desastres envolvendo nosso bioma. Foi assim na questão das represas com detritos do minério de ferro em Corumbá e também no turvamento das águas de Bonito e Jardim”, destacou Lucas.





O propósito da audiência foi de debater e colher subsídios para aperfeiçoar a legislação e a fiscalização, evitando novos desastres ambientais.





“O pantanal não pode ser ignorado, ele exige um novo olhar, uma nova postura do poder público para proteger nossa região. Serão bem-vindas todas as propostas e ideias com a intenção de adotar mecanismos legais a proteção do pantanal”, acrescentou o deputado.





Participaram da audiência autoridades, e entidades voltadas a proteção do meio ambiente.