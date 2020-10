Quarta-feira com umidade do ar elevada e pancadas de chuva

Se tem algo que melhorou bastante após as pancadas de chuva da primavera foi a qualidade do ar. Segundo o Climatempo, nos próximos dias o ar quente e úmido permanece favorecendo a formação de nuvens sobre o Centro-Oeste do Brasil mantendo a distribuição de chuva em Mato Grosso do Sul e consequentemente os bons índices de umidade do ar.





Para esta quarta-feira (21) as condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indicam que o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado em todas as áreas. Há possibilidade para pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões pantaneira norte e bolsão.





Mesmo com as baixas chances de chuvas nas demais áreas, não se descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, uma vez que a umidade e a temperatura estarem favoráveis a essas condições.





As temperaturas neste dia poderão variar entre 19°C a 35°C no Estado e na Capital a minima está estimada em 22°C e a máxima em 31°C. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 95% a 50% em todas as áreas.





Quinzena





O mês de outubro deve encerrar com o aumento das áreas de instabilidades no Estado. Conforme o Cemtec daqui para frente as chuvas serão mais frequentes. Até o dia 25 as condições esperadas são de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas de fraca intensidade ocorrendo especialmente entre a tarde e noite. Entre os dias 26 a 28 de outubro, as áreas de instabilidades poderão ficar mais intensificadas trazendo possibilidade de chuvas em todas as regiões, porém com maior intensidade nas áreas sudoeste e sul do Estado.





Para o final do mês, deve-se tomar atenção com raios, chuvas intensas, ventos fortes e granizo no período. As regiões norte, central, sul e bolsão poderão ter acumulados de até 80 milímetros acumulados no período e as demais áreas em até 50 milímetros.





Entre os dias 29 a 31 de outubro as chuvas ainda ficaram intensificadas com possibilidade de tempo adverso como com raios, chuvas intensas, ventos fortes e granizo no período. Entre os dias 1° a 5 de novembro as chuvas cessam, mantendo condições de tempo firme e com volumes de chuva menores que o período anterior.





Acumulado de chuva previsto até 5 de novembro









Por: Mireli Obando