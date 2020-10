Projeto de Lei de autoria do deputado Cabo Almi certifica de Utilidade Pública o Instituto Novo Olhar de Corumbá-MS

Projeto de lei que certifica de Utilidade Pública estadual o Instituto Novo Olhar da cidade de Corumbá, de proposição do líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Almi(PT), foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária de hoje (21). Cumprido todas as exigências legais, segue agora para a sansão do governador Reinaldo Azambuja.





O Instituto Novo olhar (INO), é uma organização sem fins lucrativos criada em 28 de agosto de 2015, em Corumbá/MS por iniciativa do educador Edinaldo Souza Neves dos Santos, policial Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo o objetivo central é dar mobilidade, acessibilidade e auto estima as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.





No ano de 2017 criou-se a Escola de Cidadania Patrulheiros Mirins, que tem como missão a diminuição da vulnerabilidade de crianças e adolescentes na região de fronteira Brasil/Bolívia, através do acesso a bens culturais, conhecimento tecnológico e por meio de ensino e aprendizagem, visando a desenvolver e potencializar a capacidade intelectual da criança e do adolescente.





O Instituto Novo Olhar atende atualmente a 80 (oitenta) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica no contra turno da Escola regular, com idade de 11 a 17 anos e carga horária de 44 horas/semanais, oferecendo aulas de artes marciais, música, apoio escolar, educação patrimonial, educação ambiental. Para isso, conta com o auxílio das Forças Armadas e de equipe de voluntários, profissionais das várias áreas de conhecimento.





