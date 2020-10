Priorizando a segurança da população, serviços de campo da Águas Guariroba seguem protocolos de biossegurança em Campo Grande

Com o cenário de pandemia devido ao coronavírus, as medidas de prevenção ao vírus tornaram-se prioridade. Seguindo as medidas de segurança preconizadas pelas autoridades de saúde, a Águas Guariroba adaptou todos os seus serviços para garantir a segurança e saúde de seus colaboradores e também da população. Além dos atendimentos em suas lojas, a concessionária ampliou as medidas de prevenção para os atendimentos em campo realizado pelas equipes de leituristas e manutenção.





Desde o início da pandemia, os colaboradores que atuam em campo contam com procedimentos específicos e equipamentos para evitar a proliferação do vírus. De acordo com o supervisor de leitura da Águas Guariroba, Ivan Chaves, todas as medidas adotadas pela concessionária estão voltadas para a proteção dos colaboradores e da população. Hoje, os protocolos de segurança são realizados em todas etapas até a entrega da fatura nas mãos de cada morador.





“Com o início da pandemia, elaboramos um plano de ação seguindo os protocolos de biossegurança para os agentes de leitura que estão na linha de frente dos serviços durante este período. Alteramos os horários para evitarmos aglomerações e validamos o Equipamentos de Proteção Individual (EPI) sendo obrigatório o uso de máscaras, luvas e do álcool em gel. Tudo isso ampliado com as orientações diárias sobre a conscientização do uso dos equipamentos e a importância das medidas de prevenção”, destaca Ivan.





Entre as medidas adotadas estão: Disponibilização de máscaras e luvas para leituristas e operadores de campo, higienização de equipamentos utilizados pelos colaboradores, Home office para todos os colaboradores que integram o grupo de risco, frascos individuais de detergente e álcool em gel em cada veículo de campo. Além disso, as equipes de campo recebem orientações diárias sobre os protocolos de segurança, reforçando as medidas de prevenção.

“Fazemos o acompanhamento de cada colaborador, com o objetivo de garantir a saúde emocional e física. Os agentes de campo tem uma grande importância na garantia de um bem essencial como a água, por isso a concessionária vem ampliando as ações de segurança tanto para garantir a segurança dos colaboradores como também da população”, ressalta o supervisor.





Atuando com os protocolos de segurança, há sete meses a Águas Guariroba mantém trabalhadores da área administrativa em regime de home office, reforçou orientações e equipamentos de segurança para colaboradores de campo, essenciais para a operação dos serviços da empresa, e adaptou suas instalações cumprindo protocolos de biossegurança, conquistando o selo Safeguard – concedido pela certificadora Bureau Veritas.





A Águas Guariroba também tem realizado ações externas em parceria com o poder público para dar mais segurança para a população de Campo Grande que precisa sair de casa durante a pandemia. Terminais de ônibus e locais de grande circulação de pessoas ganharam pontos de higienização das mãos instalados pela empresa. Totens de álcool em gel foram doados para órgãos públicos que estão abertos para a circulação de pessoas e vários locais foram higienizados com o apoio da concessionária.





